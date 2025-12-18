Paro nacional de ATE: qué servicios están suspendidos este jueves 18 de diciembre

Según lo informado por ATE , la jornada incluirá protestas, marchas y cese de actividades en distintos organismos públicos nacionales y provinciales. ATE confirmó que la concentración comenzará a las 13:00 en la intersección de Diagonal Norte y San Martín, desde donde se movilizarán hacia Plaza de Mayo . En tanto, la Confederación General del Trabajo iniciará su marcha a partir de las 15:00.

El paro nacional tendrá impacto directo en la atención de organismos públicos y en distintos sectores de la actividad. ATE confirmó que el cese de tareas afectará a dependencias de la administración pública en todo el país, tanto a nivel nacional como provincial.

Entre los principales servicios y actividades afectadas se encuentran:

La protesta se enmarca en un escenario de tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos, luego del envío al Congreso del proyecto de reforma laboral y del anuncio de recortes en el empleo público. Desde ATE anticiparon que el paro tendrá alcance nacional y afectará el funcionamiento habitual de múltiples áreas del Estado.

Industria aceitera : la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) realizará un paro nacional de 24 horas.

Reparto por aplicaciones : el sindicato SiTraRepa se sumará al paro y anticipó posibles demoras en las entregas.

Economía popular : la UTEP confirmó su participación en la movilización.

Educación : la CTERA anunció su adhesión, por lo que podrían suspenderse clases en varias provincias.

Administración pública nacional y provincial : sin atención durante toda la jornada.

ATE anunció la medida de fuerza para exigir la reapertura inmediata de paritarias y rechazar la intención del Poder Ejecutivo de avanzar con un recorte del 10% de la planta estatal. El sindicato también expresó su oposición al proyecto de reforma laboral, al considerar que implica un retroceso en las condiciones de trabajo y en los derechos adquiridos.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la iniciativa oficial. “Es todo verso, un chamuyo decir que con esta reforma se crea empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso peor que la que regía durante la dictadura”, afirmó. Además, alertó sobre posibles cambios en las jornadas laborales y en las modalidades de pago.

Aguiar estuvo de visita en Mendoza este viernes Aguiar, de los primeros en llamar a la movilización contra la reforma laboral.

Entre los puntos que el gremio considera más conflictivos, se destacan:

La posibilidad de extender las jornadas laborales.

Cambios en los mecanismos de contratación.

Modificaciones en las indemnizaciones.

Avances sobre convenios colectivos vigentes.

Desde el sindicato sostienen que la reforma “avanza sobre derechos históricos y busca disciplinar a los trabajadores del Estado y del sector privado”.

Qué reclama la CGT

La CGT se sumará a la jornada de protesta con una movilización hacia Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral. En un comunicado, la central obrera calificó la iniciativa como “un ataque directo a las y los trabajadores” y aseguró que no se trata de un proceso de modernización.

La nueva conducción de la CGT. Foto: NA La nueva conducción de la CGT. Foto: NA

“No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”, expresó la CGT, que también advirtió que el proyecto intenta “arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado”. A la convocatoria se sumarán las dos CTA, que declararon el estado de movilización permanente y confirmaron su presencia en la protesta.