Reforma laboral: Patricia Bullrich confirmó que esta tarde habrá dictamen en el Senado

Patricia Bullrich quiere la reforma laboral tenga dictamen en las comisiones del Senado esta misma tarde, mientras la CGT marcha en Plaza de Mayo.

La titular de la comisión de Legislación del Trabajo en el Senado, Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), confirmó que esta tarde habrá dictamen por la reforma laboral. Con la CGT en las calles, la exministra vuelve a pisar el acelerador para tener aprobada la media sanción lo antes posible.

La propia Bullrich no confirmó este mediodía al finalizar la segunda jornada informativa. "Vamos a un cuarto intermedio y nos encontramos a las 16 para seguir escuchando oradores", introdujo la exministra de Seguridad. Y luego remarcó: "Es importante que para las 17 estén los integrantes de las comisiones, que se van a presentar los dictámenes".

El plan original del oficialismo preveía que el dictamen se tratara este viernes 19 y la semana siguiente, el 26, tratarlo en el recinto. Pero Bullrich decidió acelerar los ritmos y dictaminar esta misma tarde, mientras la CGT esté en las calles del centro porteño manifestándose contra el proyecto que impulsa el Gobierno. "Después pueden ir a la marcha", dijo, con algo de sarcasmo, la exministra cuando convocó a los senadores de UP a la firma del despacho.

Luego de este anuncio, siguieron las negociaciones en los despachos y en el comedor del primer piso del Palacio Legislativo. Allí la rosca se acelera. En el entorno de Bullrich dejaron trascender que aceptarán una serie de cambios sugeridos por los distintos bloques. A contrarreloj, los distintos bloques quieren saber el detalle de lo que el oficialismo pondrá a consideración.

La Libertad Avanza va a buscar el apoyo de los radicales que integran ambas comisiones para dictaminar, como Mariana Juri y Rodolfo Suarez, los mendocinos que están en Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Bullrich necesita un despacho que le asegure los votos en el recinto.