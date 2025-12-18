Dura advertencia de Patricia Bullrich a la CGT: "Si la protesta es pacífica, las respuestas serán pacíficas"

A poco de que se lleve a cabo la marcha contra la reforma laboral, la exministra de Seguridad le marcó la cancha a la CGT.

En la previa de la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) hacia la Plaza de Mayo, la actual senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, envió un mensaje a los líderes sindicales. La protesta, convocada para este jueves 18 de diciembre, tiene como objetivo rechazar el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado.

Seguridad y Protocolo Antipiquete Bullrich, quien preside la Comisión de Trabajo en la Cámara Alta, confirmó que el Gobierno intentará evitar el corte total de calles. En ese sentido, reveló que conversó con los líderes de la central obrera: “Me dijeron que ellos van a ir pacíficamente. Si van pacíficamente, las respuestas serán pacíficas”.

En línea con esto, la senadora planteó que, ante la magnitud de la marcha, se buscará actuar con "lógica", tratando de que la manifestación sea lo más ordenada posible. También aclaró que la ejecución del protocolo antipiquete está a cargo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva (quien asumió el pasado 2 de diciembre).

El Debate en el Senado Mientras la CGT se moviliza, el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto continúa el tratamiento del proyecto oficial. La postura de los representantes de los trabajadores es de rechazo absoluto: