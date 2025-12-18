Dura advertencia de Patricia Bullrich a la CGT: "Si la protesta es pacífica, las respuestas serán pacíficas"
A poco de que se lleve a cabo la marcha contra la reforma laboral, la exministra de Seguridad le marcó la cancha a la CGT.
En la previa de la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) hacia la Plaza de Mayo, la actual senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, envió un mensaje a los líderes sindicales. La protesta, convocada para este jueves 18 de diciembre, tiene como objetivo rechazar el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado.
Seguridad y Protocolo Antipiquete
Bullrich, quien preside la Comisión de Trabajo en la Cámara Alta, confirmó que el Gobierno intentará evitar el corte total de calles. En ese sentido, reveló que conversó con los líderes de la central obrera: “Me dijeron que ellos van a ir pacíficamente. Si van pacíficamente, las respuestas serán pacíficas”.
Te Podría Interesar
En línea con esto, la senadora planteó que, ante la magnitud de la marcha, se buscará actuar con "lógica", tratando de que la manifestación sea lo más ordenada posible. También aclaró que la ejecución del protocolo antipiquete está a cargo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva (quien asumió el pasado 2 de diciembre).
El Debate en el Senado
Mientras la CGT se moviliza, el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto continúa el tratamiento del proyecto oficial. La postura de los representantes de los trabajadores es de rechazo absoluto:
-
Crítica de la CGT: El abogado de la central obrera, Pablo Topet, calificó la iniciativa como "profundamente antisindical".
Derechos Constitucionales: Topet sostuvo ante los senadores que el texto de la reforma es grave porque "agrede la libertad sindical", derecho protegido por el constitucionalismo social.
Puntos de Conflicto: Entre las medidas que rechaza el gremialismo se encuentran la reducción del cálculo indemnizatorio, la creación de un banco de horas para flexibilizar la jornada laboral y la habilitación del pago de salarios en especie o moneda extranjera.
Mapa de la Movilización
- 12:00: Comienzo de la concentración de distintos gremios en el centro porteño.
- 14:00: Concentración de movimientos sociales e intendentes en Av. de Mayo y Tacuarí.
- 15:00: Acto Central en Plaza de Mayo. Discursos del triunvirato de la CGT.