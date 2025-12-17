"Traé gas pimienta": Luis Juez reveló su advertencia a Patricia Bullrich antes del cruce con José Mayans

Tras el cruce entre José Mayans y Patricia Bullrich en el Senado, Luis Juez se subió al ring y disparó contra el líder del bloque peronista. “Tiene un doctorado en quilombo”, aseguró y reveló la polémica recomendación que le dio a la exministra en la previa a la jornada legislativa.

En la antesala del tratamiento de la reforma laboral, la exministra de Seguridad fue designada al frente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pero el kirchnerismo trató de desconocerla a los gritos e incluso con Mayans queriendo ocupar la silla de Bullrich.

Ante esta situación, Juez estalló: “Mayans se va a dedicar a eso, el kirchnerismo o se va a dedicar a eso”, dijo en diálogo con LN+, y confesó lo que le aconsejó a la senadora libertaria: “Preparate que este tipo tiene un doctorado en quilombo, ojalá hayas traído gas pimienta del Ministerio de Seguridad, porque esto va a ser así todas las reuniones”, lanzó.

Tras su reciente incorporación al interbloque de La Libertad Avanza, el cordobés argumentó por qué Bullrich debía ocupar ese lugar que Mayas quiso arrebatarle: “Se presentó una nota a la presidenta del cuerpo, se dijo ‘mire, señor presidente, hemos logrado juntar 44 senadores, es una mayoría agravada’”.

Luego, explicó que si se llega a ese número, dicho bloque es el que decide cómo se realiza la distribución de las comisiones. “Siempre tratando de respetar algún nivel de proporcionalidad”, aclaró.

“Aún cuando tengamos 44 senadores y presentemos un acta, Mayans nos va a enquilombar la reunión. Así fue: fuimos, armó un escándalo. Digo: “no le contestes, no entremos en la pelea”, porque los tipos no tienen nada para perder, tienen dos años para hacer todo el caos que quieran”, advirtió.

En esa línea, sostuvo que “lo de hoy de la comisión, el tipo lo va a hacer en cada constitución de comisión”, porque, según planteó, “no es que les interese discutir la mejor ley de contratos de trabajo, no les interesa discutir nada: ellos están en la conflictividad permanente”.

El fuerte cruce entre José Mayans y Patricia Bullrich

El cruce se desató en la previa del tratamiento de la reforma laboral, cuando el jefe de la bancada peronista e integrante de la misma comisión se levantó de su lugar para sentarse en el que le correspondía a Bullrich. A los gritos, denunciaba un nombramiento que consideraba ilegítimo.

Bullrich y Mayans El cruce entre Bullrich y Mayans. Foto: Captura SenadoTV

Frente al escándalo, la senadora decidió ignorar a Mayans, pidiendo al secretario parlamentario que procediera a nominarla frente a la comisión y dando aviso al resto de los senadores que quedaba abierta la discusión de los proyectos.

“¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!", gritó Mayans con el micrófono apagado. Según argumentó, la constitución de las comisiones en el Senado terminó con números inválidos, en perjuicio del peronismo. "No leyó el reglamento", lanzó el formoseño en referencia a Bullrich.

A pura furia, el legislador expresó que, de acuerdo a los artículos 14 y 60 del reglamento de la cámara, el peronismo debería tener 7 representantes en las comisiones, y no 5, como le fueron adjudicados.