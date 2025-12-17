La sarcástica reacción de Eduardo Feinmann sobre el papelón de José Mayans con Patricia Bullrich en el Senado

El conductor le dedicó filosos comentarios al senador formoseño que este miércoles increpó a la exministra de Seguridad en un bizarro episodio parlamentario.

Eduardo Feinmann reaccionó al bizarro episodio que protagonizó José Mayans al increpar a Patricia Bullrich este miércoles en el Congreso. El kirchnerismo trató de desconocer la designación de la funcionaria oficialista al frente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y allí es donde se vivió el insólito momento que incluyó chicanas y codazos.

Mayans se levantó de su lugar para ocupar la silla correspondiente a Bullrich, reclamando a los gritos la presunta ilegitimidad del nombramiento de la senadora. Mientras tanto, la actitud de la exministra de Seguridad fue la de ignorar de lleno al jefe de la bancada peronista, quien siguió protestando mientras ella anunció la apertura del debate de proyectos.

“¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!", exclamó José Mayans con el micrófono apagado, pero su exabrupto se escuchó en la sala y fue replicado en todos los medios. Por su parte, Patricia Bullrich se limitó a convocar: "Se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley, y queda abierta la sesión para las 11 de la mañana".

Antes de compartir el video del aparatoso cruce, Eduardo Feinmann remarcó respecto a la actitud del legislador peronista y sus pares: "Están desesperados porque saben que en la reforma laboral, por lo menos en el Senado, tienen todas las de perder, no les dan los números a la oposición... Con Néstor y Cristina, las leyes pasaban como por un tubo, se enojaban cuando les decían que el Congreso era una escribanía".

Eduardo Feinmann ridiculizó a José Mayans por su cruce con Patricia Bullrich Eduardo Feinmann se burló de José Mayans por su cruce con Patricia Bullrich Tras reproducir el video del chispazo entre Mayans y Bullrich, Rossi y Feinmann intercambiaron sarcásticos comentarios entre risas durante el pase entre los programas de ambos en A24. "Quedó como chico que le sacaron la pelota", deslizó el primer conductor, mientras que el líder de El Noticiero disparó sobre el senador peronista: "Quedó pintado como un ridículo. Qué bárbaro".