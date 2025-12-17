"Acá hacen lo que se les canta las pelotas": el fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado

Patricia Bullrich y José Mayans protagonizaron su primer cruce en el Senado debido a la disputa por la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En la previa del tratamiento de la reforma laboral, que el Gobierno quiere tener con media sanción el 26 de diciembre, el kirchnerismo trató de desconocer la designación de Patricia Bullrich al frente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

Mayans, jugando al juego de la silla La exministra de Seguridad fue designada al frente de la comisión pero el jefe de la bancada peronista e integrante de la misma comisión, José Mayans, se levantó de su lugar para sentarse en el que le correspondía a Bullrich. Al mismo tiempo reclamaba a gritos en contra de un nombramiento que consideraba ilegítimo. La senadora decidió ignorar completamente a Mayans, pidiendo al secretario parlamentario que procediera a nominarla frente a la comisión y dando aviso al resto de los senadores que quedaba abierta la discusión de los proyectos.

“¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!", gritó Mayans con el micrófono apagado, pero su frase retumbó en toda la sala.

Bullrich y Mayans Comisión La Comisión vivió el primer escándalo de las sesiones extraordinarias entre Bullrich y Mayans. Video: SenadoTV Las críticas del peronismo Reunidos en el nuevo interbloque "Popular", el peronismo no solo cuestionó la designación de Bullrich, sino que también argumentó que el proyecto sobre reforma laboral del oficialismo tiene "vicios de nulidad de origen". La senadora jujeña Moisés ya había declarado estos días que, al contener cambios tributarios, la ley debería ingresar por Diputados y no por Senado.