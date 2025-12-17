Bullrich confirmó cambios en la reforma laboral y aseguró que "escucharán" a la CGT

En la previa a la reunión clave con la CGT, la presidenta del bloque libertario reconoció modificaciones para avanzar mañana con el dictamen y aprobar el proyecto el 26 de diciembre.

Con el objetivo de evitar un desliz sobre el cierre del debate parlamentario, el oficialismo en el Senado recibe este miércoles por la noche a autoridades de la CGT para "escuchar sus ideas" en torno al proyecto de la reforma laboral y a horas de que los sindicatos realicen una multitudinaria marcha mañana a Plaza de Mayo en contra del texto oficial.

Así lo confirmó esta tarde la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich. "Hemos tenido distintas voces. Desde la CTA hasta cámaras empresarias y ahora estamos esperando a las 19 a la CGT que vendrá con su triunvirato y su apoyo jurídico. Los vamos a escuchar y confiamos en que mañana tendremos algunos invitados más. Confiamos en poder avanzar con los cambios que se han podido para tener la mejor ley posible para el país. Se está trabajando y recepcionando una serie de ideas, habrá modificaciones", informó en rueda de prensa en el Senado.

Se trata de un gesto de La Libertad Avanza con la intención de intentar debilitar la movilización de este jueves por parte de la central obrera que rechaza el proyecto del Ejecutivo, con principal hincapié en "la falta de diálogo" al no haberlos sentado en la mesa de la confección del expediente.

En este sentido, Bullrich señaló que "la idea es sesionar el 26 de diciembre". "Si logramos mañana tener este dictamen, la idea es cerrar el año esperando también con el presupuesto que hoy se está discutiendo en Diputados", agregó.

Para la extitular de Seguridad "acá ha quedado claro que no hay retroactividad", dejando marginada la postura del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que afirmaba que iba a existir ese efecto retroactivo de las reformas en los actuales convenios laborales.