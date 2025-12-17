Bullrich confirmó cambios en la reforma laboral y aseguró que "escucharán" a la CGT
En la previa a la reunión clave con la CGT, la presidenta del bloque libertario reconoció modificaciones para avanzar mañana con el dictamen y aprobar el proyecto el 26 de diciembre.
Con el objetivo de evitar un desliz sobre el cierre del debate parlamentario, el oficialismo en el Senado recibe este miércoles por la noche a autoridades de la CGT para "escuchar sus ideas" en torno al proyecto de la reforma laboral y a horas de que los sindicatos realicen una multitudinaria marcha mañana a Plaza de Mayo en contra del texto oficial.
Así lo confirmó esta tarde la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich. "Hemos tenido distintas voces. Desde la CTA hasta cámaras empresarias y ahora estamos esperando a las 19 a la CGT que vendrá con su triunvirato y su apoyo jurídico. Los vamos a escuchar y confiamos en que mañana tendremos algunos invitados más. Confiamos en poder avanzar con los cambios que se han podido para tener la mejor ley posible para el país. Se está trabajando y recepcionando una serie de ideas, habrá modificaciones", informó en rueda de prensa en el Senado.
Te Podría Interesar
Se trata de un gesto de La Libertad Avanza con la intención de intentar debilitar la movilización de este jueves por parte de la central obrera que rechaza el proyecto del Ejecutivo, con principal hincapié en "la falta de diálogo" al no haberlos sentado en la mesa de la confección del expediente.
En este sentido, Bullrich señaló que "la idea es sesionar el 26 de diciembre". "Si logramos mañana tener este dictamen, la idea es cerrar el año esperando también con el presupuesto que hoy se está discutiendo en Diputados", agregó.
Patricia Bullrich defendió la reforma laboral
Para la extitular de Seguridad "acá ha quedado claro que no hay retroactividad", dejando marginada la postura del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que afirmaba que iba a existir ese efecto retroactivo de las reformas en los actuales convenios laborales.
"Creo que también se han escuchado muchas voces, donde claramente esta es una ley que va a ayudar a un a salir de un estancamiento que tiene la Argentina. Hace quince años que la Argentina no crea empleo, hace quince años que crea empleo precario. El 90 por ciento de los empleos que se crean son afuera de las leyes laborales. Son trabajadores que no tienen obra social, que no tienen seguro de desempleo, que no tienen riesgos de trabajo, que no tienen nada. Así que esto, lo que va a traer, son derechos, esto va a generar que no haya trabajadores de primera y de segunda, sino que, y además, un blanqueo de aquellos que hoy están en condiciones de la informalidad", comentó.
Asimismo, dijo: "Creo que esto va a ser muy positivo para la economía argentina, esto va de la mano del crecimiento económico. Crecimiento económico, más y mejores condiciones de trabajo, más posibilidades para que las empresas tengan más certeza y los trabajadores tengan más certeza, es bueno para el país", amplió la legisladora.