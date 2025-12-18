Pablo Echarri apareció en plena comisión por la reforma laboral: "¿Por qué vamos a matar la economía del talento?"

En el marco de las exposiciones que se llevan a cabo en la comisión por la reforma laboral, la autoridad de Sagai dio unas palabras en contra del "ataque a la cultura".

El actor y directivo de Sagai, Pablo Echarri, expuso este viernes en el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado. Su intervención se centró en el impacto negativo que, según denuncia, tendrá la reforma laboral de Javier Milei sobre la industria audiovisual y la cultura nacional.

El reclamo por los artículos "ocultos" Echarri fue categórico al pedir que se modifique la estructura del proyecto de Ley de Modernización Laboral, señalando apartados específicos que afectan directamente al sector artístico. En ese sentido, solicitó formalmente quitar los artículos 193, 194, 195 y 196.

Según el actor, estos puntos están ubicados estratégicamente al final de la ley para pasar desapercibidos.

"¿Por qué el ataque tan directo a la cultura? Es una herramienta de expansión económica. Estados Unidos ha creado un imperio a partir del apoyo a su industria audiovisual", cuestionó. En línea con esto, sentenció que "eliminar la cultura nacional y la comunicación nacional es patearnos verdaderamente en contra" y calificó la iniciativa como "regresiva y ruinosa".

Video: la exposición de Pablo Echarri Pablo Echarri "La economía del talento" Durante su discurso, el representante de Sagai planteó una contradicción entre los objetivos del Gobierno y los métodos aplicados: "¿Por qué vamos a matar la economía del talento? Queremos generar mejores condiciones para los trabajadores y los que dan trabajo, estamos de acuerdo. Pero eliminar la cultura es patearnos en contra".