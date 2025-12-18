La íntima confesión de Alberto Fernández sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner

El expresidente habló de su relación con la expresidente condenada y de las vicisitudes de su gobierno con Carlos Burgueño, periodista de MDZ.

En diálogo con Interés General Podcast, Alberto Fernández se abrió en cuanto a su gestión. El expresidente no pudo dejar de reconocer el rol que jugaron las internas durante su mandato, aunque en su momento estas se trataron de disimular lo máximo posible. Ante el periodista de MDZ, Carlos Burgueño, detalló, entre otras cosas, sus discusiones con Cristina Fernández de Kirchner.

El Alberto "terco" Fernández habló de un momento "ordenador" de la economía en cuanto al proceso de reestructuración con el FMI que tuvo que llevar a cabo su gestión. En ese contexto, afirmó que Cristina lo tildó de "terco", aunque en "esa acompañó". Alberto Fernández habló de una actitud suya de "pedir un poquito más" en la quita de deuda, motivo por el cual Cristina Fernández de Kirchner hablaba de su terquedad.

Alberto con Burgueño Alberto Fernández, entrevistado por Carlos Burgueño. Video: Captura: Interés General Podcast Según palabras de Fernández, él insistía con "pedir un poco más" porque se acordaba de las negociaciones que Kirchner llevó a cabo con Lavagna y Nielsen en el 2005, por lo que, según su opinión, él decidió seguir "con la misma lógica".

La disputa con Cristina Siguiendo el hilo económico, Fernández le contó a Burgueño sobre la disputa hacia dentro del Ministerio de Economía por el manejo de las tarifas de servicios. Según su opinión, Alberto Fernández y Martín Guzmán estaban "absolutamente de acuerdo" en "corregir el tema tarifario de los servicios". "Cristina creía que eso iba a generar un enorme malestar en la gente", agregó.

El exministro de Economía Martín Guzmán junto al expresidente Alberto Fernández. Foto: TELAM Alberto Fernández y Martín Guzmán chocaron incansablemente con la voluntad de Cristina Fernández de Kirchner. Foto: TELAM Esto resultó en la polémica por el fallido despido, por parte de Martín Guzmán, de Federico Basualdo, el funcionario kirchnerista y camporista que se atrincheró en su puesto en su momento. Basualdo, al igual que Cristina, estaba en contra de la estratificación tarifaria que Alberto Fernández y Guzmán veían como posible solución en una economía en llamas.