El PRO rompió con LLA y apunta contra Martín Menem por pactar con el kirchnerismo las sillas de la AGN

La relación política entre el PRO y La Libertad Avanza siempre ha sido tensa, con sus idas y venidas. Sin embargo, una negociación entre gallos y medianoche entre el oficialismo y el kirchnerismo por los cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) fue la gota que rebalsó el vaso. "Está todo roto", confiaron a este medio varios legisladores de la tropa amarilla. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , el principal señalado.

"Lograron no volver a contar para nada con nosotros. El vínculo está roto. Ya íbamos a ser más rigurosos a la hora de darle nuestro apoyo al Gobierno, pero con esto que sucedió anoche no quedan dudas: no vamos a colaborar más porque ellos prefieren pactar con el kirchnerismo".

La frase, lanzada desde uno de los despachos de la bancada amarilla, refleja el malestar generalizado que se esparció entre el bloque amarillo luego de que cerca de las tres de la mañana el jefe del bloque libertario en la cámara baja, Gabriel Bornoroni, propusiera designar los tres cargos vacantes -y codiciados- en la Auditoría General de la Nación ( AGN ).

El recinto se llenó de gritos en el momento en que el legislador cordobés propuso repartir las sillas entre el oficialismo, el kirchnerismo y los gobernadores del norte. Los elegidos fueron Rita Mónica Almada, que en Balcarce 50 vincularon a Eduardo 'Lule' Menem', Juan Ignacio Forlón de La Cámpora y la exdiputada Pamela Calletti, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Los tres aguardaban cerca del recinto y fueron llamados a jurar a las apuradas ante una Cámara vaciada tras el retiro de las bancadas del PRO, la UCR, Provincias Unidas, la Izquierda y otros bloques que rechazaron la medida.

Martin Menem El PRO cargó contra Martín Menem luego del reparto de lugares en la AGN. N/A

La furia del PRO contra Martín Menem

"Esto es una violación de la Constitución Nacional, es un vicio de incompetencia y lógicamente nos vamos a presentar en la Justicia porque no se puede tratar. ¿En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no fue citado por el Ejecutivo? Esto es anticonstitucional", disparó el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, enfurecido con la tropa violeta, y remató: "La falta de códigos respecto a los compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta cámara".

Tras los nombramientos, el PRO publicó un duro comunicado en sus redes donde hizo hincapié en el accionar del oficialismo luego de todo el acompañamiento que el partido fundado por Mauricio Macri le brindó al Gobierno desde su llegada a la Presidencia.

"Del kirchnerismo no nos sorprende nada, dicen una cosa de día y hacen otra de noche, pero sí del oficialismo. Nuestro bloque se ha dedicado a acompañar al gobierno no solo en sus aciertos, sino especialmente en sus momentos más difíciles, porque creemos que la Argentina necesita un cambio profundo. Hubiéramos creído que con tantos cambios y transformaciones por delante las mezquindades de ciertas personas no iban a entorpecer la tarea titánica que tiene el presidente Milei por delante", sentencia el texto.

En ese sentido, un alfil de la bancada amarilla aclaró que el comunicado separa al presidente Javier Milei de la negociación a espaldas del partido. En cambio, el señalado fue el titular de la cámara baja, Martín Menem, aunque admiten que no entienden sus motivos.

"El capítulo más crítico del Presupuesto después se lo votaron en contra igual. Si nos cagaban, pero conseguían la ley, él podía decir: 'Gané. Rompí con el PRO pero te traje el presupuesto'. Ahora tiene un presupuesto sin equilibrio fiscal y se alió con los malos, que encima les piden cosas", aquejó un diputado amarillo que hizo referencia a la derrota que sufrió el oficialismo en la votación del capítulo XI de la ley de leyes que, entre otros puntos, derogaba la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.

Comunicado PRO

Cómo continuará la relación entre el Gobierno y el PRO

En ese marco, desde la conducción del bloque del PRO aseguraron a MDZ que de ahora en más, la bancada que conduce Cristian Ritondo decidirá su plan de acción "proyecto por proyecto". "Vamos a ser más minuciosos a la hora de aprobar y proponer mejoras. Nuestro apoyo automático no lo tienen más y van a tener que dialogar con nosotros como dialogan con el resto de las fuerzas", enfatizaron a este medio.

Sin embargo, pese a la ruptura, en el PRO sostienen que no debería haber conflicto en el corto plazo a la hora de tratar temas estructurales como las leyes que el presidente impulsa en las sesiones extraordinarias. Temas como la reforma laboral, la tributaria o la reforma del Código Penal han sido banderas históricas del partido y por eso aseguran que acompañarán en "todo lo que sea mejor para el país".

Ahora, si llega a producirse alguna rispidez al momento de definir un artículo puntual de una ley, como ocurrió esta madrugada con el Presupuesto, el PRO podrá jugar de manera independiente de acuerdo a sus intereses. "De la reforma laboral tenemos mucho para decir, aunque los diputados la siguen estudiando y evaluando", anticiparon a MDZ.

Pese a todo, hay legisladores amarillos que todavía afirman que "no es tarde", siempre y cuando el Gobierno tenga una "reacción razonable" que demuestre que hubo una mala praxis. Otros, sentencian que la confianza está rota y que no soportarán un destrato más.