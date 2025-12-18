Cuál fue el primer mensaje de Javier Milei sobre el soldado fallecido en Olivos

El presidente Javier Milei rindió homenaje este jueves a los tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron esta semana. En su discurso, se refirió por primera vez al soldado Rodrigo Gómez, que fue encontrado fallecido el martes en la Quinta de Olivos .

“Quiero conmemorar a los dos integrantes del Ejército y al integrante de Gendarmería que lamentablemente perdieron la vida esta semana”, expresó el mandatario al encabezar el acto de entrega de sables y medallas 2025 en el Colegio Militar.

En ese marco, afirmó que los soldados en cuestión “desde su lugar sirvieron a la Nación y a todos los argentinos, y por eso merecen nuestra eterna gratitud”. Y agregó: “Mi equipo y yo estamos a disposición de lo que necesiten las familias”.

El soldado Rodrigo Gómez, quien fue hallado muerto en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos.

Asimismo, Milei reiteró en su discurso que “un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y construye las capacidad para sostener esa riqueza”.

Rodrigo Gómez, el soldado que fue encontrado sin vida en Olivos, era un joven de 21 años, oriundo de la provincia de Misiones, que formaba parte del Ejército Argentino.

El misionero pertenecía específicamente al Escuadrón Chacabuco, que forma parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, encargado de la seguridad presidencial en la quinta presidencial, donde realizaba tareas de vigilancia en puestos internos del predio.

En la madrugada del 16 de diciembre de 2025, Gómez fue encontrado sin vida por un compañero en uno de los puestos de seguridad internos de la quinta de Olivos. La principal hipótesis es que el joven se habría disparado en la cabeza con su arma reglamentaria, hecho que generó gran conmoción.

Los otros soldados de los que habló Javier Milei

El otro caso al que se refirió Milei tuvo lugar en la provincia de Corrientes, donde el suboficial principal Juan Pereira fue hallado este miércoles sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en una causa en la que también se investiga un suicidio.

El tercer caso, en tanto, ocurrió en Santiago del Estero, donde el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue hallado el martes ahorcado con una sábana con signos de violencia doméstica.