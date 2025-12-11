Baby Etchecopar confesó que duerme con una remera estampada con la cara del expresidente menos erotizante

El conductor hizo una llamativa revelación sobre la prenda que usa para descansar cada noche tras un agitado día de trabajo.

Baby Etchecopar sorprendió este miércoles al confesar en el editorial de su programa televisivo, que cada noche para dormir, usa una remera estampada con la cara de un expresidente poco erotizante.

La curiosa revelación tuvo lugar cuando en Basta Baby (A24), el conductor le respondió a la Negra Vernaci sobre su inquietud de cómo hace para sacarse los pantalones chupines que suele vestir.

Tras revelar la marca de los pantalones que compra en Miami, y reforzar su pasión por los chupines, Etchecopar deslizó: "Ustedes imagínenme a mí a esta edad con un pantalón recto, y si querés hacerme más mie*, jean planchado con la raya, y ya me voy al geriátrico. Tengo que tratar de aprovechar estos años que me quedan, hasta los 75, 76, para no envejecer. Me estoy agarrando del almanaque con uñas y dientes. Los tiempos se acortan, se va la paciencia".

Luego, Etchecopar le detalló a su colega: "Entonces Negra, te voy a contar. Yo llego a casa, me saco la ropa, me pongo una remera que tengo con la cara de Alberto Fernández, que me la regalaron en Radio 10 para la campaña. Es la cara celeste sobre una remera blanca, pero es larguita, me tapa el pito. Esa remera en el único lugar que me la puedo poner es para dormir, con mi mujer a la que no erotizo hace tiempo".

Baby Etchecopar y la insólita remera que usa para dormir Baby Etchecopar y la insólita remera que usa para dormir Tras la inesperada confesión de la prenda con el rostro de Fernández que usa a modo de piyama, Etchecopar contó que se saca las botas, luego las medias y se va a bañar. En tanto que sobre cómo quitarse el pantalón, el comunicador indicó: "Primero te lo bajás, dejás que el chupín caiga por peso propio. Con un pie, pisás el borde del dobladillo y ya está. Lo único que queda es una sola pierna, que es la más difícil. Entonces, si te lo sacás de un tirón te queda dado vuelta, que no me gusta, porque hay que volver a meter la pierna para adentro".