El periodista opinó fuertemente sobre el mundo del streaming y fue letal con las declaraciones.

El mundo del streaming se encuentra en el centro de la polémica por las constantes peleas entre Luzu TV y Olga, los dos canales más vistos del país. Esta propuesta va ganando cada vez más lugar, dejando de lado la televisión, y quien opinó fuertemente sobre esto fue Baby Etchecopar.

El conductor de A24 habló sin filtro, dejando en claro la postura que tiene con las figuras que se dedican a esto: "Que país en joda... Quiero referirme a lo que pasa con el streaming y no quiero que se ofendan mis héroes del streaming", comenzó expresando.

Luego, agregó: "Estaba viendo la tapa de revista Gente y hay gente que juro que yo ni la conozco al lado de gente como Francella, importantes que uno conoce". También subrayó que el streaming "le está haciendo un daño grande a los medios".

Baby Etchecopar apuntó contra los streamers Sin filtro: Baby Etchecopar no se guardó nada y destrozó a los streamers "Hay una carrera que se llama Ciencias de la Comunicación y los chicos creen que el título los habilita a todo y no los habilita a nada. Es un llamado de atención, estamos carentes de cultura general y realmente me da vergüenza ajena", comentó.