Sin filtro: Baby Etchecopar no se guardó nada y destrozó a los streamers
El periodista opinó fuertemente sobre el mundo del streaming y fue letal con las declaraciones.
El mundo del streaming se encuentra en el centro de la polémica por las constantes peleas entre Luzu TV y Olga, los dos canales más vistos del país. Esta propuesta va ganando cada vez más lugar, dejando de lado la televisión, y quien opinó fuertemente sobre esto fue Baby Etchecopar.
El conductor de A24 habló sin filtro, dejando en claro la postura que tiene con las figuras que se dedican a esto: "Que país en joda... Quiero referirme a lo que pasa con el streaming y no quiero que se ofendan mis héroes del streaming", comenzó expresando.
Luego, agregó: "Estaba viendo la tapa de revista Gente y hay gente que juro que yo ni la conozco al lado de gente como Francella, importantes que uno conoce". También subrayó que el streaming "le está haciendo un daño grande a los medios".
Baby Etchecopar apuntó contra los streamers
"Hay una carrera que se llama Ciencias de la Comunicación y los chicos creen que el título los habilita a todo y no los habilita a nada. Es un llamado de atención, estamos carentes de cultura general y realmente me da vergüenza ajena", comentó.
En otra parte, sostuvo que "cuando salen de los streaming, vienen acá (tele) o la radio, están tres días y los tenés que rajar porque no solo que no saben, sino que también no quieren aprender porque tienen una soberbia superlativa. Nosotros, para ser un país mejor, tenemos que saber lo que va a ser mañana, y lo que va a ser mañana es muy berreta".