Baby Etchecopar reveló el conflicto que vive con sus hijos: "Yo no pago por amor"

Baby Etchecopar habló el pasado domingo en Infama , y dejó al descubierto un costado íntimo que pocas veces muestra frente a cámara. Lejos de esquivar el tema, el conductor habló abiertamente del difícil vínculo que mantiene con sus hijos y de los reclamos que recibe de ellos.

Consultado por la cronista del ciclo, Baby comenzó describiendo la compleja dinámica familiar que atraviesan: "Amo a mis hijos , tengo seis, tres de mi mujer y tres míos. Son chicos maravillosos, pero también tienen sus problemas. El que no tiene un novio que no labura, tiene un padre que no aporta, entonces todos los que tenemos hijos , tenemos quilombos".

Con su habitual franqueza, fue incluso más allá y lanzó una definición que sorprendió por su crudeza: "Son muy vivos, mis hijos son muy vivos y se aprovechan. Hay que tener hijos para saber que a veces se aprovechan".

En medio del relato, reveló que la relación con uno de ellos directamente está cortada y explicó los motivos sin rodeos: "Los tres míos son divinos, tienen muy buena madera, son excelentes. Con uno no me hablo hasta que no... porque ellos creen que vos tenés que comprarle todo, la casa, el auto, las vacaciones".

Según contó, las exigencias económicas forman parte de los reclamos que recibe con frecuencia: "Además te dicen 'con la que tenés', hijo, tengo tres laburos, vivo bien, pero no tengo un millón de dólares para comprar tres casas y si lo tuviera se las compro y me muero tranquilo, te juro por Dios".

El conductor también habló de sus bienes y de la percepción que otros tienen acerca de su situación económica: "Tengo una casa linda, tengo una mujer a la que le va bien, pero además a mí me va bien. Pero es todo lo que tengo".

Incluso contó cómo su propia pareja lo cuestiona cuando escucha sobre otros colegas del medio. "Mi mujer me dice 'vos sos muy bolud..., ¿no?' cuando se entera que hay periodistas que tienen tres, cuatro casas en Nordelta, Puerto Madero, me dice 'vos me estás ocultando guita'. Me hace sentir el más bolud..., porque digo, ¿qué hice mal para no ganar mucho?", contó el periodista.

En cuanto al distanciamiento con uno de sus hijos, Etchecopar remarcó que el respeto es fundamental y que hay límites que no está dispuesto a pasar. "Hay palabras que duelen", aseguró el comunicador. Luego, Baby Etchecopar profundizó su postura: "Entonces, cuando se dice una palabra que duele, si vos seguís hablando con ese hijo, el rencor va a quedar. Hay que esperar tiempo, que se pula la cosa. Además, ¿quién es más orgulloso? Es más orgulloso el padre y siempre el hijo tiene que decir 'me equivoqué' o plantearlo. Yo no pago por amor".