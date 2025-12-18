La Cámpora fue a la Justicia y los intendentes sugieren que vayan por afuera a las elecciones

El 22 de febrero hay elecciones en 6 comunas, entre las que se encuentran 4 del PJ. El peronismo decidió que una mesa con la venia del Congreso partidario convalidara las listas de concejales este sábado 20. Tres dirigentes de La Cámpora se presentaron ante la Justicia para pedir que frene esa manera de selección de candidaturas y que sea por internas. Los intendentes sostienen su postura.

Los concejales Paloma Scalco (Luján de Cuyo), Juan Manuel Villalba (Rivadavia) y el abogado y dirigente peronista, Nadir Yasuff, presentaron una acción ante el Juzgado Federal con competencia electoral para que intervenga en el proceso de selección de candidaturas partidarias, tras las modificaciones aprobadas por el Congreso Partidario el pasado sábado 29 de noviembre, Consideran "que alteran el método de elección vigente y, según denuncian, restringen gravemente la participación democrática y el derecho de las minorías".

De acuerdo comunicaron, "la presentación judicial solicita el rechazo de las reformas introducidas a la Carta Orgánica, al considerar que vuelven “ilusoria” cualquier posibilidad real de participación interna, al concentrar la definición de candidaturas en un órgano reducido y carente de legitimidad democrática suficiente. Según se expone en el escrito, el Congreso Partidario (máximo órgano del PJ) aprobó un nuevo mecanismo que delegó en solo ocho personas la facultad de seleccionar candidaturas, desplazando los métodos participativos previamente establecidos y contradiciendo tanto la tradición democrática del partido como el marco normativo electoral vigente".

La concejal Scalco en diálogo con MDZ sostuvo : "Básicamente nos presentamos a la justicia pidiendo que impugne la modificación de la carta orgánica del PJ que se hizo hace unos dias ya que retrasa mil años la vida democrática del partido, haciendo que las candidaturas a concejales de 6 departamentos la definan 8 personas".

En ese sentido, agregó:" Nosotros queremos que la justicia accione rápido, esto se ordene y podamos los afiliados volver a elegir con internas quienes nos representen".

Los cuatro municipios del PJ que eligen la mitad del Concejo Deliberante en febrero son Maipú, administrado por Matías Stevanato; San Rafael, por Omar Félix, La Paz, por Fernando Ubieta y Santa Rosa, por Flor Destéfanis. Además, Luján de Cuyo, gobernado por Estaban Allasino, el intendente del PRO que está a punto de firmar una alianza electoral con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza y Rivadavia, cuyo jefe comunal es Ricardo Mansur del partido departamental Sembrar.

La mirada del sector de los intendentes

La apoderada del partido y presidenta del bloque de senadores del PJ, Adriana Cano, esta mañana fue a notificarse de esta presentación judicial. El Congreso partidario está dispuesto para este sábado en Cruz de Piedra (Maipú) y se estima que se hará sin inconvenientes, si es que la Justicia no toma alguna decisión tras el pedido camporista.

Los argumentos que tiene la conducción del PJ, que dirige Emir Félix y que está alineada con el sector de los intendentes, es que ante la suspensión de las primarias abiertas, simultánea y obligatoria, al partido no le dio tiempo para llamar a una interna para las elecciones comunales como así lo hizo para las legislativas nacionales, provinciales y municipales (de 12 departamentos) del 26 de octubre pasado.

Un Congreso que se hizo el 29 de noviembre pasado, decidió que una mesa ejecutiva con la venia del congreso tenía que convalidar la lista de concejales, que prácticamente las armaron los jefes comunales. Obviamente es una decisión política respetar a cada intendente en su comuna. La Cámpora no presentó listas y desde el espacio de los 7 dirigentes departamentales creen que es porque no tienen una representación suficiente en el Congreso para que respalde sus listados.

Por eso también consideran que han hecho esta presentación a días del Congreso porque los dos ediles que hicieron la presentación, "querían ir a una tercera reelección cuando eso no está permitido", aseguró un legislador electo.

La posibilidad de que La Cámpora vaya por afuera del PJ

No descarta el camporismo, como amenazó el año pasado, presentarse por afuera del peronismo. Es decir dar la pelea a los propios intendentes peronistas el 22 de febrero del año que viene por el partido Unidad Popular, que ya tiene personería jurídica y que casi usa para las elecciones del año pasado sino cerraba acuerdos con el resto del peronismo.

Sin embargo advirtieron que por ahora "no lo harán" y que apuntan "a como peronistas recuperar las internas". Desde el espacio de los jefes comunales aseguraron que no harán esfuerzos para sumarlos a las listas y hay varios dirigentes que sugirieron que quizá sea el momento "de que vayan por afuera del partido" porque "no reconocen a la conducción ni a los jefes comunales".