La Cámpora perdió una pulseada por las vicepresidencias de diputados

“La Orga” de Máximo Kirchner quería una vicepresidencia de La Cámara Baja para Mayra Mendoza , cuando el oficialismo se la había prometido a uno de los bloques libertarios “Blue” a modo de compensación por su “lealtad “

La primera sesión extraordinaria de la nueva conformación de la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense estuvo marcada en la previa por la interna peronista. La Campora recalará a una vicepresidencia del cuerpo y amenazaba con hacer caer la sesión.

Cuando todo hacía pensar que lo único importante de la sesión de este martes 16 de diciembre, era la renuncia de la vicegobernadora Verónica Magario a su banca de diputada por la Tercera Sesión Electoral, La Campora metió la cola trabando la sesión.

En concreto los laderos de Máximo Kirchner en la Cámara Baja bonaerense querían una vicepresidencia del cuerpo para la quilmeña Mayra Mendoza, cuando en la sesión preparatoria del jueves 4 de diciembre se había acordado que se la iban a dar al bloque liberatorio “Blue” Union y Fe como “compensación” a su buena sintonía con el gobierno de Axel Kicillof.

Tras un par de horas de discusiones que siguieron en labor parlamentaria, por lo que todo hacia presagiar una larga jornada , La Campora seguía en su tesitura de quedarse con la vicepresidencia para Mayra Mendoza.

Mayra Mendoza en la Legislatura bonaerense José Luis Carut/MDZ

Sin importarle que ya estaba comprometida para de la liberaría “Blue” Blanca Alessi.

Legisladora, de la que nadie en el recinto conocía su voz. Ya que en los dos años que lleva de mandato en el único momento que hablo en el recinto fue al momento de jurar su banca en el 2023.

Es más el sobrenombre con el que se la conoce entre los periodistas legislativos es el de la “diputada tortuga”; porque cada vez que algún colega la abordaba para hacerle una consulta Alessi encogía sus hombros metía la cabeza para adentro y emprendiendo una rápida salida del recinto.

Ya con la sesión en curso, y tras la jura y el nombre miento de las autoridades restantes, el titular del cuerpo Alejandro Dichiara pasó a pedir que se continúe con la orden del día de la sesión. Recibiendo el rápido reclamo del diputado Fernando Rozas, presidente del bloque de Union y Libertad -uno de los bloques libertarios “Blue”- que a viva voz gritó que faltaba nombra a un Vicepresidente del cuerpo y que el cargo era para su bloque.

Por lo que el titular del cuerpo pidió pasar a un cuarto intermedio para debatir quién ocuparía ese cargo, si Mayra Mendoza por La Campora o Blanca Alessi por los libertarios “Blue”.

Tras varios minutos de intensas conversaciones en el recinto y por teléfono, dicen que con los pop es de calle 6, la pulseada se la terminaron ganando los libertarios “Blue” a La Campora; quedándose con la vicepresidencia del cuerpo.

Y finalmente en el recinto se volvería a escuchar por segunda vez en dos años la voz de la diputada Blanca Alessi. Quien en voz muy alta, como si se secara un peso de encima, gritó “si juro”, tras el esbozo de la fórmula de juramento por parte del presidente del cuerpo Alejandro Di Chiara.

Es de destacar que el único mérito planteado por el jefe del bloque “unión y Libertad” para proponer a Blanca Alessi como vicepresidenta de la Cámara Baja bonaerense fue haber ejercido la docencia en una escuela pública por 30 años.

Las perlitas de la sesión

Legislatura bonaerense José Luis Carut/MDZ

El debut de los nuevos diputados bonaerenses dejó algunas perlitas entre las que se destaca la jura de Manuel Pasaglia que tuvo que volver dos veces al estrado porque se había olvidado primero de agarrar el diploma y luego la medalla de diputados, avisado por el legislador del FR Juan Malpeli.

Otro momento gracioso fue que tras la jura a su banca de la diputada de La Libertada Avanza María Fernanda Coutinia, reemplazó al santilista Gustavo Coria que se fue al gobierno nacional, recibió un ramo de flores de parte de su marido por ser su cumpleaños, algo anunciado por el presidente del cuerpo Alejandro Di Chiara. Y aprovechado por el titular del bloque UCR Cambió Federal Diego Garciarena, que pidió una caja de bombones para homenajear al electo vicepresidente del cuerpo por su bloque Matías Civale.

Tras las juras continuó con normalidad la primera y última sesión del año de la nueva Cámara de diputados de la Legislatura bonaerense.

La próxima sesión será en el mes de marzo, cuando los diputados se reúnan en la previa de la apertura, por parte del gobernador, de sesiones ordinarias de la casa de Leyes de la provincia de Buenos Aires.