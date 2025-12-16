¿Luis Caputo pierde a su mano derecha? La emoción de su funcionario al confirmar la oferta de Kast

Tras los rumores que corrieron en las últimas horas, el secretario de Política Económica, José Luis Daza , confirmó esta tarde que recibió un ofrecimiento y podría abandonar el equipo de Luis Caputo para convertirse en funcionario del presidente electo de Chile, José Antonio Kast .

Luego de que el propio Kast deslizara en su visita a Argentina que le gustaría incorporar a Daza, la mano derecha de Caputo reveló que le propusieron un cargo en el país vecino que, aunque no nombró con todas las letras, se espera que sea el de ministro de Economía, Energía y Minería.

En el programa Las dos anclas, Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, le preguntó directamente: “¿Te ofrecieron ser ministro de Economía en Chile?”.

Tras su victoria en Chile, José Antonio Kast le ofreció un lugar a la mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo.

Sus palabras provocaron la emoción instantánea del funcionario libertario, quien afirmó: “En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que he hecho en mi vida. Y este grupo es el grupo más extraordinario con que he trabajado. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico”.

El economista, que nació en el país vecino y tiene ambas nacionalidades, confesó entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”. Sin embargo, no dio ningún anticipo sobre su decisión.

La emoción del segundo de Luis Caputo al confirmar la propuesta de José Antonio Kast

Qué dijo Luis Caputo

Sentado junto a su mano derecha, Caputo remarcó que “con José Luis nos une, además del trabajo profesional, una amistad de muchísimos años. Arrancamos juntos hace ya 30 años, así que no hay secretos entre nosotros”.

El ministro continuó con los elogios al señalar que “siempre supe que, dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo”, aunque admitió que le expresó su deseo de que continúe en el equipo. “Todos los argentinos de bien queremos que se quede, pero también entiendo que los chilenos quieran que vaya”, agregó.

"Es un reconocimiento", celebró el ministro sobre el ofrecimiento a Daza, al tiempo que sostuvo que "seguramente lo está evaluando". Tras calificar a su ministro de "top mundial", afirmó que "si se queda es un lujo, y si se va lo apoyaremos también".

Tras imponerse en la segunda vuelta, Kast viajó este martes a Buenos Aires, donde se reunió con Caputo y su equipo económico, entre ellos Daza. Además, el flamante mandatario mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei.

Allí acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad, política migratoria y vínculos comerciales entre Argentina y Chile. La reunión, realizada a pocas horas de la definición electoral, marcó el inicio de una etapa de mayor cercanía y coordinación entre ambos gobiernos.