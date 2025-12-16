ATEPSA explicó las razones del paro de controladores aéreos en plenas fiestas

El Sindicato de Trabajadores de los Servicios de Navegación Aérea ( ATEPSA ) anunció un cronograma de paros que afectará los despegues aéreos durante las fiestas , debido al incumplimiento de un acuerdo paritario firmado en agosto. Su vocero, Julián Gaday , detalló las fechas y fundamentó la medida de fuerza.

En diálogo con MDZ Radio , Gaday explicó que la acción es consecuencia directa del incumplimiento por parte de la empresa y el gobierno del acuerdo del 27 de agosto. “La realidad es que llegamos al mes de octubre haciendo una denuncia sobre este incumplimiento (…) y terminaron empujándonos a esto”, señaló.

Las medidas se desarrollarán en cinco jornadas con horarios específicos. “Las primeras tres jornadas (…) solamente va a afectar vuelos con destino nacional”, precisó el vocero. El cronograma es el siguiente:

Gaday aclaró que las acciones “siempre [serán] en todos los aeropuertos del país” y que solo afectarán los despegues. “Obviamente quedan exceptuados tránsitos sanitarios, emisiones humanitarias”, agregó, priorizando la seguridad.

El dirigente sindical detalló que el acuerdo incumplido tenía dos componentes: uno económico y otro “político”, que incluía la renegociación de cláusulas del convenio colectivo. “El punto principal que no se cumplió fue la reincorporación de compañeros despedidos sin causa. Se despidió nueve compañeros de manera ilegal (…) solamente reincorporaron a tres”, afirmó.

Además, mencionó otras deudas como la actualización del refrigerio y de las categorías salariales según la complejidad de los aeródromos. “Desde febrero del 2024 eso no se actualiza, llevamos casi 2 años (…) y el refrigerio que se tendría que actualizar normalmente por IPC, como lo hacen los gerentes, desde diciembre del 2024 que no se actualiza tampoco”, sostuvo.

Impacto y estrategia del paro

Consultado sobre la cantidad de pasajeros afectados, Gaday estimó que en las jornadas nacionales se impactarían “entre 40 y 60 vuelos”. Aunque realizaron un cálculo, el objetivo no es perjudicar a los usuarios: “Nosotros esto lo informamos a la empresa (…) Enviamos a todas las compañías este cronograma, ni bien lo tenemos disponible, para que las compañías reprogramen”.

El vocero justificó la escalada de la protesta luego de medidas de bajo impacto. “Durante todo el mes de noviembre llevamos adelante medidas de fuerza de bajo impacto sobre los pasajeros. Esto significa que afectamos solamente vuelos de carga (…) y nadie nos llamó durante todo noviembre. O sea, están esperando que nos enojemos”.

Situación salarial y comparación regional

Gaday también se refirió a los salarios del sector. En los aeropuertos más complejos, los controladores perciben “alrededor de dos millones”, mientras que en el interior “pueden estar en un millón trescientos o un millón quinientos”. Al comparar con la región, afirmó que "estamos por debajo del 50% de lo que gana un controlador”. Puso como ejemplo que en Chile ganan “no menos de dos mil quinientos dólares” y en Perú “dos mil, tres mil, hasta cinco mil dólares”.

Falta de diálogo

Respecto a una posible solución, el vocero se mostró pesimista por la falta de avances en la negociación. “No vemos un horizonte cercano porque la realidad es que intentamos por todos los medios negociar”, manifestó. Criticó la demora de la contraparte: “Recién el viernes pasado (…) se acordaron y nos dijeron que querían 5 días más para analizar la propuesta que les presentamos en septiembre. No hay una actitud de negociar real”.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una convocatoria concreta de mediación que pueda suspender el cronograma de paros, que se extenderá hasta el 29 de diciembre.