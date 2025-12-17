Cirugía robótica: cómo Da Vinci Xi y Mako transforman la práctica quirúrgica en Argentina

La incorporación de sistemas robóticos a la medicina quirúrgica marca uno de los avances tecnológicos más relevantes de las últimas décadas. Concebida inicialmente como una extensión digital del cirujano, la cirugía robótica se consolidó como un ecosistema integral que mejora la precisión, la seguridad y la recuperación de los pacientes, con resultados clínicos cada vez más predecibles.

La cirugía robótica aplicada a la medicina quirúrgica representa hoy un estándar de innovación en los principales centros de salud del mundo. En Argentina, el Sanatorio Finochietto se posiciona a la vanguardia al contar con dos de las plataformas más avanzadas a nivel global: el robot Da Vinci Xi y el sistema ortopédico Mako SmartRobotics. Ambas tecnologías redefinen la forma de abordar procedimientos complejos, optimizando la experiencia tanto del equipo médico como del paciente.

El robot Da Vinci Xi es la plataforma de última generación de la familia Da Vinci y se utiliza en múltiples especialidades quirúrgicas. Entre ellas se destacan la urología, la ginecología, la cirugía general, la cirugía torácica y de esófago, la cirugía bariátrica, hepatobiliopancreática, coloproctológica, de pared abdominal y de cuello. Si bien históricamente la mayor cantidad de procedimientos se concentró en urología, actualmente se observa un crecimiento sostenido en cirugías de colon, esófago, hernias complejas y obesidad.

Tecnología al servicio de la precisión quirúrgica El sistema Da Vinci Xi está conformado por cuatro brazos robóticos controlados íntegramente por el cirujano desde una consola. Esta interfaz permite eliminar el temblor natural de la mano humana y traducir los movimientos del profesional en acciones precisas, con un rango de movilidad superior a los 360 grados. A esto se suma una visión tridimensional en alta definición que amplía hasta diez veces el campo quirúrgico, facilitando el abordaje de zonas de difícil acceso.

Cirugía robótica Sanatorio Finocchieto Sanatorio Finocchieto La función del robot es estrictamente asistencial: el control de la cirugía permanece siempre en manos de un cirujano altamente capacitado y certificado. El éxito del procedimiento depende, además, de un trabajo integral que involucra a anestesistas, instrumentadores, enfermeros y equipos de apoyo antes, durante y después de la operación.