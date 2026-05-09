Máximo Kirchner recibió el alta tras someterse a una importante cirugía

El diputado nacional Máximo Kirchner recibió el alta médica este sábado luego de presentar una evolución favorable tras ser sometido a una cirugía parotidectomía bilateral, según informó el centro de salud donde permanecía internado en un parte médico firmado por el director general del centro de salud, Roberto D. Martínez.

El comunicado agrega que el legislador deberá continuar con controles y seguimiento ambulatorio por parte del equipo quirúrgico que intervino en la operación.

La intervención estuvo vinculada a un cistoadenoma parotídeo, un tumor benigno que se desarrolla en las glándulas salivales ubicadas a ambos lados del rostro, cerca de las orejas. En este caso, el diagnóstico comprometía ambas glándulas parótidas.

Horas antes de ingresar al quirófano, el referente de La Cámpora publicó un extenso mensaje en el que explicó que la cirugía había sido programada con anticipación y que había sido postergada en varias oportunidades.

Además, hizo referencia a la situación judicial de su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y reveló que le pidió que no lo acompañara durante la intervención. “Me hubiera gustado que viniera, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, expresó Kirchner, al considerar que un eventual traslado de la exmandataria iba a generar “un show” mediático y judicial.

Críticas al Gobierno y al sistema judicial

En el texto también lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional y el Poder Judicial, al cuestionar las restricciones impuestas a la expresidenta y denunciar una supuesta persecución política.

“A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”, afirmó.

El diputado cerró su mensaje con tono irónico al escribir: “Después de tantas operaciones de prensa…”, en referencia a la intervención quirúrgica a la que fue sometido.