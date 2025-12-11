Controladores aéreos presionan con un paro y podrían afectar vuelos durante las Fiestas

El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) sumó un nuevo capítulo. El gremio confirmó que retomará las medidas de fuerza el 17 de diciembre , lo que marcará una escalada directa del conflicto ya que, a diferencia de noviembre, los paros afectarán ahora los vuelos nacionales , con la posibilidad de extenderse a los internacionales.

Durante el mes pasado, las protestas habían impactado únicamente en la aviación de carga durante los turnos nocturnos. Sin embargo, la conducción sindical anunció que el plan de lucha iniciado el 3 de noviembre se profundiza debido a la falta de respuestas por parte de la empresa estatal.

“A partir del 17 de diciembre, comenzará la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los vuelos internacionales”, informó ATEPSA en un comunicado.

El gremio adelantó que volverá a restringir autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra, y que tampoco recibirá ni transmitirá planes de vuelo, una medida que paraliza la operatoria aeroportuaria. No se precisaron aún los horarios en los que se desarrollarán las protestas.

ATEPSA responsabilizó directamente a EANA por la escalada del conflicto, denunciando “la ausencia de diálogo y el incumplimiento de acuerdos firmados ” en las paritarias cerradas hace más de tres meses.

Si bien en agosto el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, la falta de avances reactivó la disputa en noviembre.

El gremio sostiene que los compromisos asumidos en el acuerdo paritario no se cumplieron, especialmente aquellos vinculados a la carrera profesional, las condiciones de servicio y la actualización de funciones. También remarcan que la situación afecta directamente la estabilidad laboral y los ingresos de los controladores aéreos.

“Instamos a EANA a dar respuestas a las y los trabajadores y advertimos que, si no logramos el diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, advirtió la conducción.

Protestas en un momento crítico para el movimiento aéreo

Tras una asamblea interna, ATEPSA definió endurecer las medidas y avanzar con protestas que afectarán los vuelos nacionales a partir del 17 de diciembre, justo una semana antes de Nochebuena y Navidad, fechas en las que se espera un incremento significativo de pasajeros en todo el país.

La respuesta de las empresas

Desde los círculos cercanos a las empresas aéreas señalan que, más allá del anuncio de Atepsa, las medidas de fuerza todavía deben sortear las próximas audiencias convocadas desde la Secretaría de Trabajo.

La primera de ellas se celebrará este viernes 12 de diciembre a las 11 en la sede de la Secretaría de Trabajo con participación de EANA y Atepsa para debatir una solución con el Estado nacional como mediador.