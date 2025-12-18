Presenta:
Marcha contra la reforma laboral: la CGT y los sindicatos se movilizan contra el Gobierno de Javier Milei

La CGT y otros sindicatos encabezarán una masiva marcha contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a sindicatos y organizaciones sociales, protagonizará una marcha contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una jornada que se perfila como una de las movilizaciones más numerosas del año en la Ciudad de Buenos Aires.

La movilización se da en un contexto de fuerte tensión política y social, mientras el oficialismo acelera el tratamiento legislativo de la reforma laboral. En paralelo a la protesta, el proyecto será debatido en el Senado, donde una comisión encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscará emitir dictamen para llevar la iniciativa al recinto el próximo 26 de diciembre.

Protocolo antipiquetes activado y denuncia de la CGT

Como parte de cada desarrollo del protocolo antipiquetes, una de las aristas del mismo es el control de los micros que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Gendarmería Nacional. En este procedimiento el objetivo es inspeccionar cada uno los vehículos que trasladen manifestantes para velar por la seguridad de la ciudadanía.

Sobre este protocolo, la CGT emitió un comunicado en su cuenta de X dejando en claro un repudio hacia los agentes de la Gendarmería sobre su accionar.

El mapa de la marcha de la CGT contra la reforma laboral: cortes de tránsito y horarios

La marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales, tendrá este jueves su acto central en Plaza de Mayo a partir de las 15.

El debut de la ministra Alejandra Monteoliva

Javier Milei y Alejandra Monteoliva
El presidente Javier Milei y su nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La protesta se llevará a cabo bajo un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño, con la aplicación del protocolo antipiquetes y un esquema de control coordinado entre fuerzas federales y de la Ciudad. Desde el Gobierno aseguraron que el objetivo será garantizar la circulación y evitar cortes prolongados en las principales arterias.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que se replicarán los esquemas operativos implementados durante la gestión de Patricia Bullrich, que incluyen encapsulamientos, seguimiento preventivo y una coordinación permanente con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

