Marcha contra la reforma laboral: la CGT y los sindicatos se movilizan contra el Gobierno de Javier Milei

Live Blog Post

Protocolo antipiquetes activado y denuncia de la CGT

Como parte de cada desarrollo del protocolo antipiquetes, una de las aristas del mismo es el control de los micros que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Gendarmería Nacional. En este procedimiento el objetivo es inspeccionar cada uno los vehículos que trasladen manifestantes para velar por la seguridad de la ciudadanía.

Sobre este protocolo, la CGT emitió un comunicado en su cuenta de X dejando en claro un repudio hacia los agentes de la Gendarmería sobre su accionar.