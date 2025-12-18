Zulema Menem descartó ser candidata, habló de Milei y del asesinato de su hermano

Zulema Menem apareció en televisión con definiciones personales, políticas y familiares. En una entrevista, descartó cualquier intención de competir electoralmente, relató una anécdota poco conocida que vinculó a su padre con Javier Milei antes de su irrupción en la política y habló con crudeza sobre el asesinato de su hermano.

Zulema Menem descartó una eventual candidatura y aseguró que la política no forma parte de sus planes personales. “Cuando falleció mi papá, esa cosa de decir ‘quiero seguir su camino’, en ese momento dije que lo quería hacer. Pero fue un impulso. Definitivamente la política no es para mí”.

La hija del expresidente Carlos Menem fue categórica al explicar su distancia con la actividad pública. “No me interesa. Menos la política de hoy, ¿no? Que está como ya la ves, que está”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que su apellido ya tuvo un recorrido propio en la historia argentina y que hoy su prioridad está puesta en lo personal y familiar: “Tengo la familia, el apellido siguió”.

Durante una entrevista que concedió a Luis Novaresio en A24, también relató una anécdota que vinculó a su padre con Javier Milei, mucho antes de su llegada a la presidencia. Según contó, fue su primo Martín quien llevó al entonces economista a una reunión informal en la casa familiar. “Era fanático del tío, le quería llevar su libro”, recordó.

La reunión, que iba a durar apenas media hora, se extendió durante horas. “Se quedaron como tres horas charlando y la verdad que el viejo la pasó bien, lo escuchó, le pareció alguien muy interesante”, relató. Al día siguiente, Menem padre le transmitió su impresión: “Me decía ‘nenita, un chico muy interesante, tiene teorías que están para escucharlas’. Y antes de que se vaya le dije: ‘vos, si seguís así, podés llegar a ser presidente’”.

La muerte de su hermano

En uno de los pasajes más duros de la entrevista, Zulema Menem habló del asesinato de su hermano. “Sí, claro, a mi hermano lo asesinaron, lo asesinaron. De una forma muy injusta, porque nadie se merece morir, pero menos de esa forma”, afirmó. Y recordó el impacto personal de ese hecho: “El día que lo mataron fue lo único que se me cruzó por la cabeza: por qué no me eligieron a mí”.

Zulema Menem y la muerte de su hermano

Zulema explicó que ambos habían recibido amenazas y que su muerte la obligó a asumir un rol inesperado dentro de la familia. “Quedé sola, mi mamá estaba sola, mi papá gobernando. Carlito era el fuerte, el que ponía la espalda”, recordó.

“Somos muy creyentes. Hay una palabra árabe, maqtub, que quiere decir ‘está escrito’. Le tocó a él porque estaba escrito”. Sobre el crimen, fue contundente: “El quién importa menos. El por qué, lamentablemente, creo que fue la política. Para mí fue el tercer atentado en la Argentina”, concluyó.