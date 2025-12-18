Quién es el exdiputado kirchnerista imputado por financiar fake news con fondos públicos

La Justicia volvió a poner la lupa sobre un dirigente kirchnerista e imputó al exdiputado Emiliano Estrada por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios. Según la denuncia, el economista cercano a Cristina Fernández de Kirchner habría montado una usina de fake news financiada con recursos del Estado durante su mandato legislativo.

En concreto, se lo acusó de utilizar a dos asesores del Congreso Nacional para producir y difundir videos anónimos en redes sociales que vinculaban al gobierno provincial de Salta con actividades relacionadas al narcotráfico.

Estrada se mantuvo a salvo de las consecuencias legales hasta el pasado 10 de diciembre, fecha en la que culminó su mandato y, por lo tanto, los fueros judiciales. Ahora, la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, finalmente hizo lugar a la imputación solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

El derrotero del exlegislador comenzó a partir de una investigación de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, que le atribuyó a Estrada el encargo y la difusión, mediante asesores, de una serie de videos orientados a generar temor social y sospechas de connivencia entre el Gobierno salteño y el crimen organizado.

El salteño Emiliano Estrada culminó su mandato en la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 10 de diciembre.

Además, la hipótesis cobró más fuerza luego de que dos excolaboradores del diputado, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, confesaran el delito, por el cual fueron condenados en un juicio abreviado en la Justicia provincial de Salta.

Pese a que se negó a declarar, Estrada presentó en su defensa un planteo de nulidad que fue rechazado por la Justicia, y denunció una presunta persecución política, argumento que también fue refutado.

Tras la definición de la jueza, la investigación tendrá un plazo de 50 días hábiles, durante los cuales la fiscalía podrá ampliar pruebas y citar testigos. Mientras tanto, se fijó el compromiso formal del imputado de presentarse cada vez que sea notificado y la prohibición de entorpecer el avance de las pesquisas.

Cabe recordar que Estrada integró la comitiva de economistas que visitó a Cristina Fernández de Kirchner en noviembre. Aquel encuentro derivó luego en un refuerzo de las restricciones para recibir visitas en el domicilio de la expresidenta, ubicado en San José 1111.