Guaymallén autorizó la compra de un predio ex Procrear para reactivar viviendas

La iniciativa busca dar respuesta a la demanda de viviendas y recuperar un terreno de alto valor urbano en Guaymallén.

Guaymallén es el primer municipio del país en obtener la tenencia del Procrear.

El Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén sancionó la Ordenanza Nº 10317, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Mendoza, mediante la cual se autoriza la adquisición de un inmueble destinado originalmente al programa Procrear con el objetivo de reactivar y finalizar un desarrollo habitacional inconcluso

La norma alcanza a un predio de más de 96 mil metros cuadrados ubicado entre las calles La Vendimia, Tirasso y las vías del Ferrocarril General San Martín, en el distrito Buena Nueva, un sector considerado estratégico para el crecimiento urbano del departamento.

El proyecto surge tras la disolución del Fondo Fiduciario Procrear a nivel nacional, situación que provocó la paralización de las obras y dejó sin respuesta a numerosos potenciales beneficiarios de viviendas. Frente a ese escenario, el municipio avanzó en gestiones para hacerse cargo del inmueble y generar una solución local que permita retomar el plan habitacional.

procrear guaymallén Guaymallén impulsa un plan para reactivar el proyecto habitacional del ex Procrear. Compra del predio y reactivación del desarrollo habitacional De acuerdo con la ordenanza, el inmueble fue valuado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en 1.187.883,06 Unidades de Vivienda (UVI), monto que será abonado en hasta 12 cuotas mensuales. El Departamento Ejecutivo quedó facultado para realizar la compra, concretar la escrituración e incorporar el terreno al dominio privado municipal, con destino exclusivo al desarrollo habitacional.

La normativa también habilita al Ejecutivo a estructurar distintos mecanismos jurídicos y contractuales para llevar adelante el proyecto, incluyendo fideicomisos, consorcios urbanísticos, concesiones y esquemas de participación público-privada. En todos los casos, se establece que el aporte económico del Municipio se limitará a la adquisición del inmueble y a la ejecución de infraestructura básica de su competencia.