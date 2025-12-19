El Gobierno aprobó la Marca País Argentina como Emblema de Estado

El Decreto 899/2025 oficializa la Marca País Argentina como Emblema de Estado y refuerza su protección internacional. Claves del cambio y su impacto.

El Gobierno nacional oficializó este jueves un cambio relevante en la política de identidad institucional al aprobar la Marca País Argentina como Emblema de Estado, mediante el Decreto 899/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida sustituye el anexo del Decreto 460/2021 y consolida al isologotipo como un signo distintivo oficial del país.

La decisión apunta a fortalecer la protección jurídica y simbólica de la Marca País tanto a nivel nacional como internacional. En los considerandos, el Ejecutivo remarca que se trata de una herramienta estratégica para el posicionamiento competitivo de la Argentina en mercados externos, vinculada a la promoción de exportaciones, turismo, inversiones, talento nacional y cultura.

Con este decreto, la Marca País queda comprendida dentro de los alcances del artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, lo que implica una protección similar a la de banderas, escudos y otros emblemas oficiales del Estado. Esto refuerza las barreras frente a usos indebidos o imitaciones del signo en el exterior.

El anexo sobre la nueva Marca País Argentina El anexo aprobado detalla el manual de estilos y usos de la Marca País Argentina, incluyendo sus aplicaciones verticales y horizontales, áreas de seguridad, proporciones, cromatismo oficial y tipografías autorizadas. Allí se establecen los colores institucionales —celeste, azul, amarillo y blanco— con sus equivalencias Pantone, CMYK, RGB y HEX, así como la familia tipográfica Source Sans Pro en sus distintas variantes.