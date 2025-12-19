El Gobierno aprobó la Marca País Argentina como Emblema de Estado
El Decreto 899/2025 oficializa la Marca País Argentina como Emblema de Estado y refuerza su protección internacional. Claves del cambio y su impacto.
El Gobierno nacional oficializó este jueves un cambio relevante en la política de identidad institucional al aprobar la Marca País Argentina como Emblema de Estado, mediante el Decreto 899/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida sustituye el anexo del Decreto 460/2021 y consolida al isologotipo como un signo distintivo oficial del país.
La decisión apunta a fortalecer la protección jurídica y simbólica de la Marca País tanto a nivel nacional como internacional. En los considerandos, el Ejecutivo remarca que se trata de una herramienta estratégica para el posicionamiento competitivo de la Argentina en mercados externos, vinculada a la promoción de exportaciones, turismo, inversiones, talento nacional y cultura.
Con este decreto, la Marca País queda comprendida dentro de los alcances del artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, lo que implica una protección similar a la de banderas, escudos y otros emblemas oficiales del Estado. Esto refuerza las barreras frente a usos indebidos o imitaciones del signo en el exterior.
El anexo sobre la nueva Marca País Argentina
El anexo aprobado detalla el manual de estilos y usos de la Marca País Argentina, incluyendo sus aplicaciones verticales y horizontales, áreas de seguridad, proporciones, cromatismo oficial y tipografías autorizadas. Allí se establecen los colores institucionales —celeste, azul, amarillo y blanco— con sus equivalencias Pantone, CMYK, RGB y HEX, así como la familia tipográfica Source Sans Pro en sus distintas variantes.
La gestión técnica, administrativa y operativa de la Marca País continuará bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que mantiene la facultad de dictar normas complementarias para su correcta implementación. El decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, consolidando un nuevo estatus legal para uno de los principales símbolos de proyección internacional de la Argentina.