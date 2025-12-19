Javier Milei autorizó un préstamo del BIRF por US$ 300 millones para energía

El Decreto 900/2025 del Boletín Oficial avala un préstamo del BIRF por US$ 300 millones para acompañar cambios en el esquema de subsidios al gas y la electricidad.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la aprobación de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por hasta US$ 300 millones, destinado a financiar una nueva etapa del proyecto de apoyo a la transición hacia sectores de electricidad y gas sostenibles en la Argentina.

La iniciativa, avalada mediante el Decreto 900/2025, apunta a acompañar el proceso de revisión del esquema de subsidios energéticos. Según se detalla en los considerandos, el objetivo general es fortalecer las capacidades del Estado para mejorar la asignación de la asistencia y avanzar en una administración más eficiente de los recursos destinados al sector.

El decreto que confirma el préstamo del BIRF aviso_336461 El financiamiento contempla nuevas líneas de acción dentro del proyecto original. Entre ellas se incluyen herramientas para una mejor focalización de los subsidios y el respaldo a mecanismos simplificados para el acceso al beneficio en el servicio de gas, siempre bajo criterios de elegibilidad previamente validados.

La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético. Además, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad participará como subejecutor en una de las etapas previstas, mientras que áreas técnicas del Ministerio coordinarán los aspectos administrativos.

Desde el plano macroeconómico, el Banco Central señaló que el impacto del préstamo sobre la balanza de pagos será acotado, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público destacó que las condiciones financieras resultan más favorables que las disponibles en el mercado. El decreto autoriza al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a firmar el contrato y la documentación complementaria necesaria para poner en marcha el financiamiento.