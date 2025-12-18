El riesgo país tocó su mínimo en más de siete años pero luego subió y terminó en 570 puntos

El riesgo país comenzó retrocediendo 2,2% en la jornada financiera, tocando mínimos desde julio de 2018. Pero luego recortó las bajas y quedó sin cambios.

En las últimas ruedas los bonos en dólares retrocedieron, gatillando una suba de casi 200 puntos básicos en el riesgo país desde el miércoles pasado.

Tras los anuncios de las modificaciones en las bandas cambiarias por parte del Banco Central( BCRA) y la media sanción en Diputados del Presupuesto 2026, el riesgo país se comprimió en el arranque y, no sólo logró perforar la barrera de los 600 puntos, sino que bajó hasta ubicarse en el valor más bajo en más de siete años.

En la jornada de este jueves, el índice que elabora el JP Morgan se ubicó por la mañana en 556 unidades, un retroceso de 2,2%, tras caer el miércoles 0,7% y el martes un 5%. Pero hacia el cierre recoró las bajas para quedar en 570 punto, subiendo un punto porcentual. Desde el cierre del viernes, el riesgo país cayó 54 unidades.

De esta manera, el índice no sólo logró perforar la barrera de las 600 unidades, algo que no ocurría desde enero de este año. Superó el nivel más bajo del año, cuando el 9 de enero tocó 560 puntos.

Así, se ubica en los valores más bajos en más de siete años. Para encontrar un valor similar, hay que retrotraerse al 30 de julio de 2018, cuando el riesgo país cerró en 552 puntos básicos.