El riesgo país se desploma y toca mínimos en casi un año tras los ajustes en el esquema cambiario

El riesgo país logró perforar los 600 puntos tras la noticia de que el Banco Central ajustará por inflación el ritmo del crawl de las bandas cambiarias.

Luego de que el equipo económico anunció modificaciones en el esquema cambiario, el mercado reaccionó positivamente y se reflejó en una las principales variables: el riesgo país logró perforar la barrera de los 600 puntos básicos y toca mínimos en 11 meses.

En la jornada de este martes, el índice que elabora el JP Morgan se ubica en 573 unidades, un retroceso de casi el 5%, tras bajar en la rueda del lunes luego de que se conocieran los anuncios en las modificaciones en las bandas cambarias y que el BCRA iniciará un proceso de acumulación de reservas. Así, desde el cierre del viernes, el riesgo país cayó 51 unidades.

Así, el índice logró perforar la barrera de las 600 unidades, algo que no ocurría desde enero de este año. Así, se ubica en los valores más bajos desde el 14 de enero, cuando el riesgo país se ubicó en 579 puntos.

El 9 de enero, el riesgo país tocó los 560 puntos básicos y marcó el mínimo de 2025 por el momento.

Cómo es el nuevo esquema cambiario A partir del primero de enero, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se actualizarán mensualmente siguiendo el último dato de inflación informado por el Indec. Este mecanismo automático reemplaza el esquema anterior y vincula directamente la evolución del tipo de cambio oficial con la variación de precios en la economía.