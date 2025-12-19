Insólito: solo cinco productos explican el 46% de las exportaciones y el número de exportadores no crece desde hace 10 años

Pocas veces un buen dato económico puede esconder problemas subterráneos tan profundos y estructurales como en el caso de las exportaciones . Se estima que este año las exportaciones terminarán casi 6% por encima de 2024, totalizando 84.295 millones de dólares , sin embargo, la matriz exportadora argentina permite observar que hay una tendencia a la primarización.

Así lo señala la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), que tras hacer un análisis del desempeño exportador de bienes del país este años, evaluó que existe un virtual estancamiento en el perfil exportador , con pérdida de participación en las exportaciones globales, creciente dependencia de las ventas externas de materias primas y mínima presencia de las pymes en los embarques al exterior.

Fue en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional Exportadora (ENE) donde el organismo presentó un documento con 248 propuestas para potenciar el crecimiento de las exportaciones .

"Hace falta una reforma actitudinal hacia el sector exportador ", señaló Fernando Landa, presidente de CERA, y agregó que hasta el momento se ve al sector exportador como un mero "generador de divisas" y como una "solución de caja", pero es una percepción cuanto menos parcial de la actividad.

Enfatizó que el sector exportador es un gran generador de empleo y desarrollo, por la amplia capilaridad territorial de la producción exportable argentina, pero además es trabajo en blanco y de calidad "porque no se puede emplear en negro en el sector exportador", señala Landa, por lo que termina "sacando a la gente de la pobreza".

Se estima que las exportaciones argentinas representan un 0,34% del total a nivel global, en línea con share de Perú (0,29%), o Chile (0,41%) y una cuarta parte de las de Brasil (1,38%).

CERA Exportaciones US$

Pero el dato saliente aquí es que tomando un período más amplio, Argentina es el único país de este grupo que perdió participación a nivel global, pasando de 0,41% en 1995, mientras que Perú creció de 0,11% a 0,29%, Chile de 0,31% a 0,41% y Brasil de 0,91% a 1,38%.

Estancamiento y primarización

Uno de los aspectos más complejos que advierten los analistas de CERA es el estancamiento y primarización que se observa en las exportaciones. Mientras en 2006 hubo 15.075 empresas exportaron en Argentina, ese número comenzó a decrecer hasta llegar a 9.338 en 2015 y a partir de allí se estancó en esos niveles, para anotar 9.084 en 2024, totalizando un promedio de 9300 en la última década.

CERA Exportadores

Otra cuestión relevante es la creciente primarización de las exportaciones. "Sobre un total de unas 5000 posiciones arancelarias que coloca en el exterior la Argentina sólo cinco productos explican el 465 de las exportaciones y apenas 50 productos representan más del 60%", destacó Fernando Landa.

Cuando se posa la lupa en los principales productos exportados, los primeros diez en términos de volumen son materias primas o bienes agroindustriales con una primera transformación, anotando en orden: porotos de soja, trigo, petróleo, pellets de aceites de girasol, aceite de girasol, gas natural, fuel oil, sorgo, pellets de soja, aceite de soja en bruto.

En cuanto a precio por tonelada, los dos primeros puestos del ránking lo ocupan por lejos oro y luego plata en bruto, y más atrás carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada, minerales de plata y carne bovina, deshuesada y congelada.

En valores el top five está integrado por: porotos de soja, oro, petróleo, aceite de girasol y aceite de soja en bruto, todos productos primarios.

Pymes aletargadas

En ese contexto las pymex, o pequeñas y medianas empresas exportadoras tienen una presencia mínima, de 7,6% a las exportaciones globales de las pymes.

Mientras los países desarrollados acaparan el 35% del total y algunos de ellos superan la barrera del 50%, como el caso de Italia (51,5%), España (42,4%), EE.UU. (34,9%) o Alemania (20,14), los países en desarrollo explican un 11,5% y Argentina sólo el 7,6%.