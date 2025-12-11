Récord de exportaciones en el agro: noviembre marca el mejor desempeño en cinco años

La Argentina cerró noviembre con un desempeño de las exportaciones excepcional en el agro . Según datos de la Secretaría de Agricultura, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con embarques programados para ese mes crecieron un 28 por ciento interanual y establecieron un récord histórico para el período.

En total, se registraron 9.323.770 toneladas para noviembre de 2025, frente a las 7.272.084 toneladas de igual mes de 2024. El volumen quedó, además, 91 por ciento por encima del promedio reciente de 4.879.546 toneladas, configurando el mejor noviembre en al menos cinco años.

El acumulado entre enero y noviembre también mostró una dinámica positiva: alcanzó 92.627.178 toneladas, con un aumento del 16 por ciento, superando ampliamente el máximo reciente de 88.514.283 toneladas y el promedio histórico del período (78.474.725 toneladas). La producción nacional llegó a 130 destinos, consolidando la diversificación de mercados.

La apertura comercial encarada por el Gobierno comienza a dar resultados en en sector y ya se registran récords en varios sectores, entre ellos las exportaciones de aceites vegetales y yerba mate.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que las exportaciones de aceites vegetales —soja y girasol— alcanzaron un máximo histórico. Entre enero y noviembre se despacharon 7,12 millones de toneladas, impulsadas especialmente por la demanda india y por un escenario internacional marcado por problemas productivos en el Mar Negro y una necesidad creciente de aceites para biocombustibles.

Hasta noviembre se embarcaron 1,43 millones de toneladas de aceite de girasol, la cifra más alta del siglo para esta altura del año. El volumen prácticamente duplica el promedio de la última década. En tanto, los embarques de aceite de soja totalizaron 5,69 millones de toneladas, apenas 100.000 toneladas por debajo del récord de 2021, posicionándose como el segundo mejor registro desde que existen estadísticas.

Las ventas externas de aceites vegetales explican este año el 10,4 por ciento del total exportado por la Argentina, el segundo valor más alto del siglo.

India resultó determinante para el récord exportador. El país asiático absorbió más del 50 por ciento de los envíos argentinos desde 2024 y llegó a un máximo de 61,2 por ciento en 2025.

Según datos de NABSA, hasta noviembre India importó 3,89 millones de toneladas de aceites argentinos, un 50 por ciento más que el promedio de los últimos cinco años.

Yerba mate con exportaciones al máximo

El complejo yerbatero también exhibe un año excepcional. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre enero y septiembre se exportaron 39.483 toneladas, el valor más alto en la historia para ese período. Si bien los precios internacionales presionaron a la baja el valor total —que alcanzó US$ 78,6 millones, lejos del pico de 2015—, el crecimiento en cantidades fue del 23,3 por ciento interanual.

Siria se mantuvo como principal destino, con el 64 por ciento de los envíos, seguido por Chile (13 por ciento) y España (6 por ciento). La yerba argentina llegó el año pasado a 50 países, incluyendo mercados con creciente interés por bebidas funcionales como la Unión Europea, donde las importaciones se multiplicaron por cuatro desde 2000.

El crecimiento se explica por nuevos hábitos de consumo orientados hacia productos naturales y energéticos, con jóvenes y adultos mayores como principales segmentos.

El avance exportador convive con tensiones en el plano local. Productores de Misiones expresaron preocupación por el decreto del Poder Ejecutivo N° 812/2025, que limita las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate para intervenir en precios y regulaciones.

El sector sostiene que los valores actuales del mercado no cubren los costos mínimos de producción, lo que profundiza la incertidumbre en un año clave para el crecimiento exportador.