Hidrovía, la infraestructura que puede darle más competitividad a Argentina

En su columna económica en el programa MDZ Club, por la 105.5 FM MDZ Radio , Carlos Burgueño destacó como “la buena noticia” de la jornada la concreción de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay por los próximos 30 años. Según el analista, la medida resulta clave para mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.

“Para terminar con el proceso de concesión de la hidrovía y saber que por 30 años todo sale bien, debería funcionar correctamente, es una muy buena noticia, es una gran noticia”, afirmó Burgueño.

El economista subrayó la importancia estratégica de esta vía navegable para el comercio regional. “La hidrovía Paraná-Paraguay es la autopista más importante para exportaciones de América del Sur, más importante que cualquier puerto de Brasil. Y no es solamente importante para la Argentina, también para Paraguay y en parte para el sur de Brasil”, explicó.

Burgueño señaló que gran parte de la producción exportable del país depende de esta infraestructura. “Por ahí sale, por ejemplo, toda la soja, todo el maíz, todo el girasol, varias terminales automotrices usan esa vía, y tenerla navegable es crucial”, indicó.

Asimismo, explicó una de las principales limitaciones actuales para el transporte de mercaderías. “Hoy los barcos no pueden utilizar su capacidad al 100%. Sale cargado entre un 60% y un 70%”, detalló.

Según precisó, la falta de profundidad del lecho del río obliga a completar la carga en otros puertos, lo que incrementa los costos logísticos. “Si vos desde Rosario, o desde cualquier otro puerto de la zona, llenás el buque al 100%, listo, ya está, de ahí a destino. Sea la India, sea la China, sea Europa. Y es competitividad. La Argentina se vuelve más competitiva”, sostuvo.

Control estatal y proyección a largo plazo

El columnista consideró que la magnitud de la obra requería inversión privada, ya que “el Estado no tiene el dinero como para hacer una obra de miles de millones de dólares y mantenerla en 30 años”.

Tras la adjudicación, señaló que el desafío pasa ahora por garantizar un control adecuado de la concesión. “Vamos a tener que tener funcionarios públicos que durante 30 años van a tener que controlar la hidrovía”, afirmó.

Finalmente, Burgueño insistió en la importancia económica del proyecto para el país. “Acá estamos hablando de miles de millones de dólares en exportaciones, en ventas de la Argentina al exterior, en productos donde Argentina es competitiva”, subrayó, y concluyó: “Es una gran noticia que este proceso, que este proyecto se concrete”.