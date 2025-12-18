Quién es la joven argentina que fue atacada por su esposo en Italia

La joven fue atacada a puñaladas por su marido, Alejo Grisetti. En estos momentos, se encuentra internada en un hospital de los Alpes.

Una joven argentina de 24 años fue atacada por su esposo en Italia. El intento de femicidio ocurrió el pasado 10 de diciembre en el hotel donde ambos trabajaban. En estos momentos, la víctima se encuentra internada en un hospital de los Alpes, mientras que su agresor está detenido.

Quién es la joven argentina Se trata de Paola Espíndola, oriunda de San Nicolás, quien el año pasado emigró a Italia acompañada de Alejo Grisetti, con quien había iniciado una relación en Argentina y luego se casó. Una vez en Italia, ambos consiguieron trabajo en un hotel de los Alpes. “A las dos semanas de mudarse, él empezó con los golpes”, reveló la hermana de la víctima, en diálogo con Radio Net.

Cómo fue el brutal ataque Espíndola decidió contarle a la gente del hotel sobre los episodios de violencia. Por lo tanto, se comprometieron a ayudarla y decidieron trasladar a Grisetti a Austria. Sin embargo, cuando él se enteró, la atacó durante la jornada de trabajo.

Paola Espíndola Paola Espíndola, la joven argentina que fue brutalmente atacada por su marido. Captura de video Mientras la joven preparaba el desayuno, Grisetti le propinó más de 20 puñaladas en el pecho, los brazos y la espalda. Para escapar de su agresor, la joven se arrojó desde un tercer piso. Tras esto, fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital Santa Chiara.