Correo Argentino inauguró un sistema de clasificación con 240 robots autónomos

El panorama del correo postal en Argentina dio un salto hacia el futuro este martes. En su planta de Monte Grande, Correo Argentino inauguró un innovador sistema de clasificación que integra 240 robots autónomos sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados.

Esta tecnología, pionera en su tipo para la compañía, utiliza inteligencia artificial y algoritmos de direccionamiento para procesar 9.000 paquetes por hora, lo que representa triplicar la capacidad operativa actual en todo el territorio argentino.

cnne-1078322-mira-los-robots-que-trabajan-en-el-correo-de-grecia Correo Argentino Tecnología de precisión para el Correo Argentino El nuevo "sorter" está diseñado específicamente para bultos pequeños y medianos de hasta 5 kilos, el segmento de mayor crecimiento impulsado por las compras online. El funcionamiento es una coreografía de precisión: un operador coloca el paquete sobre el robot, este escanea el código (QR o barras) y se desplaza de forma coordinada hacia una de las 130 salidas de clasificación. Esta red permite despachar correspondencia de forma inmediata a 60 destinos del AMBA y 70 nodos del interior del país, mejorando drásticamente los tiempos de entrega y la trazabilidad de cada envío.

Para el presidente y CEO de Correo Argentino, Camilo Baldini, la inauguración no es solo un avance técnico, sino el símbolo de un saneamiento económico. Tras cerrar el 2023 con un déficit de $113.000 millones, la gestión logró revertir la tendencia, alcanzando un superávit de $48.000 millones a junio de 2025. "Esta inversión es parte de la transformación de la compañía", destacó Baldini durante el corte de cinta en la planta que ya se posiciona como una de las más avanzadas de América Latina.