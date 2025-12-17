El tiempo este jueves 18 de diciembre será mayormente soleado en el centro y norte del país, con nubes y algunas lluvias aisladas en el sur.

Así estará el tiempo este jueves 18 de diciembre: sol en el centro y norte, con nubosidad en el sur.

El tiempo de este jueves 18 de diciembre muestra condiciones estables en gran parte de la Argentina. El centro y el norte del país tendrán una jornada con predominio del sol, temperaturas elevadas y buen tiempo general, según se observa en el mapa meteorológico.

En el norte argentino, provincias como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones presentan cielo despejado o apenas algo nublado, con ambiente caluroso. En el NOA y Cuyo, el panorama será similar, con sol durante buena parte del día y nubosidad pasajera en zonas cordilleranas.

Así estará el tiempo este jueves 18 de diciembre WhatsApp Image 2025-12-17 at 21.22.10 El tiempo para este jueves 18 de diciembre. SMN. La región central, incluida Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, tendrá tiempo mayormente estable, con intervalos de sol y algunas nubes. No se observan precipitaciones relevantes, por lo que será una jornada típica de verano en avance.