Así estará el tiempo este jueves 18 de diciembre: sol en el centro y norte, con nubosidad en el sur
El tiempo este jueves 18 de diciembre será mayormente soleado en el centro y norte del país, con nubes y algunas lluvias aisladas en el sur.
El tiempo de este jueves 18 de diciembre muestra condiciones estables en gran parte de la Argentina. El centro y el norte del país tendrán una jornada con predominio del sol, temperaturas elevadas y buen tiempo general, según se observa en el mapa meteorológico.
En el norte argentino, provincias como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones presentan cielo despejado o apenas algo nublado, con ambiente caluroso. En el NOA y Cuyo, el panorama será similar, con sol durante buena parte del día y nubosidad pasajera en zonas cordilleranas.
La región central, incluida Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, tendrá tiempo mayormente estable, con intervalos de sol y algunas nubes. No se observan precipitaciones relevantes, por lo que será una jornada típica de verano en avance.
En la Patagonia, el escenario cambia levemente. Se espera mayor nubosidad en el sur del país, con lluvias aisladas en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el resto de la región patagónica, el cielo estará parcialmente nublado y con temperaturas más frescas en comparación con el norte.