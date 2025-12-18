Navidad con identidad local: la plaza de Godoy Cruz será sede de una propuesta imperdible

La Plaza de Godoy Cruz se convertirá en el epicentro del Mercado de Emprendedores GC – Edición Navidad , una iniciativa pensada para acompañar las celebraciones de fin de año a través de la producción local y el consumo responsable. La propuesta invita a vecinos y turistas a recorrer un espacio donde cada objeto tiene una historia y refleja el trabajo de manos locales.

Durante las jornadas, el público podrá encontrar alternativas originales para los regalos navideños , priorizando el comercio justo y el apoyo a proyectos independientes. El mercado se presenta como una opción distinta para quienes buscan obsequios con identidad, calidad y valor social.

La actividad se realizará el viernes 19 y el martes 23 de diciembre, de 10 a 23, en la intersección de Rivadavia y Colón. La entrada será libre y gratuita, lo que permite que toda la comunidad pueda sumarse a esta propuesta abierta y accesible.

En esta edición participarán alrededor de 60 emprendedores registrados en la Economía Social de Godoy Cruz . A través de sus stands, ofrecerán una amplia variedad de productos artesanales especialmente pensados para la Navidad, fortaleciendo el circuito emprendedor del departamento.

La oferta incluirá indumentaria, accesorios, objetos de decoración, diseño y juguetes, además de artículos de marroquinería, cestería, cerámica y piezas en madera. Cada propuesta pone en valor el trabajo artesanal y el talento local, con una diversidad que enriquece la experiencia de quienes recorren la feria.

Compras con impacto positivo en la comunidad

Cada compra realizada en el Mercado de Emprendedores GC genera un impacto directo en la economía local. Al elegir estos productos, se contribuye al crecimiento de proyectos familiares, cooperativos y comunitarios que forman parte del entramado productivo de Godoy Cruz.

De esta manera, el mercado no solo promueve el consumo consciente, sino que también refuerza el compromiso con una economía más inclusiva y solidaria, especialmente en un momento tan significativo como las fiestas de fin de año.

Un espacio abierto para compartir en Navidad

Además de la propuesta comercial, el Mercado Navideño se consolida como un espacio de encuentro para toda la comunidad. El entorno de la plaza ofrece un clima familiar y cercano, donde la creatividad se combina con la identidad cultural del departamento.

Así, el recorrido se transforma en una experiencia para disfrutar con amigos y familia, fortaleciendo los lazos comunitarios. Con esta iniciativa, Godoy Cruz continúa celebrando la Navidad en comunidad, impulsando la economía social y promoviendo valores de cercanía y solidaridad.