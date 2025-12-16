Dura condena para dos ladrones por el asesinato de un jubilado en su casa de Godoy Cruz

La investigación por el brutal asesinato de Juan García Sepúlveda (77), ocurrido a mediados del año pasado en su casa de Godoy Cruz , llegó a su fin este martes con la condena de los dos detenidos que tenía el caso. Los acusados recibieron una pena de 23 años y 6 meses de prisión tras confesar en un juicio abreviado.

La situación de los imputados se decidió a través de un acuerdo entre el fiscal de Homicidios Gustavo Pirello y los abogados defensores, que acordaron resolver todo mediante un procedimiento abreviado, que fue homologado por el juez Agustín Chacón de la Fuente , del Tribunal Penal Colegiado N°1 .

Así, Martín Rolando Exequiel López Álvarez (34) y Lucas Leonel Díaz Pérez (24) fueron sentenciados a la mencionada pena por el delito de homicidio en ocasión de robo , luego de admitir los hechos que les endilgaban frente al magistrado.

De acuerdo con la teoría oficial del caso, el 18 de agosto de 2024 los sujetos amordazaron, ataron y dejaron abandonado a un jubilado en su casa de Godoy Cruz , quien murió varias horas después. Todo esto se dio en el contexto de un violento robo al septuagenario que residía en el barrio Esperanza III .

El macabro hallazgo del cadáver lo hizo su sobrino, quien arribó al domicilio, vio la puerta entreabierta y dio con su tío inmovilizado en el baño. Así, debido a la falta de algunos objetos de valor, como dos televisores y un teléfono celular, llevaron la investigación hacia un brutal ataque en el contexto de un robo.

image Los televisores aparentemente robados de la casa de Agustín Juan García.

Cómo cayeron los delincuentes

Más de dos semanas pasaron de la noticia cuando los asesinos fueron capturados. Aunque en días y operativos distintos, los tres presuntos asesinos fueron detenidos en las primeras fechas de septiembre del año pasado, todos dentro del popular barrio Campo Papa.

Para esto fue clave la revisión de la evidencia filmográfica tomadas por las cámaras de seguridad. A partir de estas grabaciones, los efectivos de la División Homicidios, dependiente de la Dirección de Investigaciones, identificó a los sujetos para posteriormente detenerlos.

image Los tres sospechosos tras la detención. Archivo MDZ.

Tras su captura, rastros de ADN en la vivienda y en el cuerpo de la víctima sellaron el destino de dos de los detenidos, ya que el restante terminó siendo sobreseído por falta de pruebas. Así, López Álvarez y Díaz Pérez conocieron este martes la dura pena en su contra por el homicidio del jubilado.