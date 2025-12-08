Violó a su hijastra de 4 años mientras la cuidaba, confesó el abuso sexual y fue condenado

El hombre, de 30 años, fue condenado por el abuso sexual de su hijastra, ocurrido en San Martín. Admitió la autoría y lo sentenciaron a 8 años de cárcel.

El hombre condenado por violar a su hijastra en San Martín. (Se pixela el rostro para no comprometer la identidad a la víctima del abuso sexual)

La investigación por la violación de una niña de 4 años tuvo su cierre días atrás en la Zona Este. El hombre acusado por el caso de abuso sexual, cuya víctima era su hijastra, confesó la autoría y fue condenado en el marco de un juicio abreviado inicial.

El fallo se ventiló recientemente durante una audiencia que se celebró en la Sala Juan Bautista Alberdi, en el edificio del Poder Judicial de Mendoza de la Tercera Circunscripción, que funciona en el departamento de San Martín.

Allí, la jueza Marina Cuatrini homologó el acuerdo entre la defensa del sospechoso y el fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín, para definir la causa mediante un procedimiento abreviado.

De esa forma, el acusado —se reserva la identidad por tratarse de un caso de instancia privada— fue sentenciado a la pena de 8 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y por ser cometido contra una menor de edad aprovechándose de la situación de convivencia preexistente, todo en concurso real.

La denuncia de abuso sexual De acuerdo con fuentes allegadas a la causa, el hecho tuvo lugar durante la tarde del 2 de diciembre del año pasado en una vivienda de San Martín. Allí, un hombre, de 30 años, se encontraba a cargo del cuidado de su pequeña hijastra.