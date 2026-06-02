Crimen del comisario: así llegaba el principal sospechoso baleado al hospital Paroissien

Las imágenes de las cámaras de seguridad del Hospital Paroissien se convirtieron en una de las pruebas más relevantes en la investigación por el asesinato del comisario Diego Fernando Ponce, ocurrido el lunes por la noche en González Catán en el partido de La Matanza .

En la filmación se observa al principal sospechoso, Alexis Emanuel Lobo, de 19 años, ingresar al centro de salud con una herida de bala que terminó vinculándolo directamente con el crimen.

El video, que trascendió en las últimas horas, muestra al joven llegando por sus propios medios a la guardia del hospital. Con el torso desnudo y visiblemente dolorido, avanza mientras presiona una prenda contra su pecho para contener la hemorragia. A pesar de la gravedad de la lesión, logra caminar hasta el sector de atención médica acompañado por familiares.

El video de sospechoso del crimen del comisario en González Catán llegando por sus propios medios a la guardia del hospital

El video de sospechoso del crimen del comisario en González Catán llegando por sus propios medios a la guardia del hospital

Según informaron fuentes de la investigación, Lobo había sido trasladado en un Volkswagen Gol por su hermana y otro joven. Al momento de ser atendido, la mujer aseguró ante el personal médico que el disparo había ocurrido frente a su vivienda, en Gregorio de Laferrere, durante un supuesto intento de robo protagonizado por motochorros.

Una versión que se derrumba

Sin embargo, esa versión comenzó a derrumbarse pocas horas después. Los investigadores verificaron el lugar señalado y no encontraron rastros de un enfrentamiento armado ni testimonios que respaldaran el relato. Paralelamente, el análisis médico reveló un dato determinante: el proyectil alojado en el abdomen del joven era compatible con un arma calibre 9 milímetros, el mismo calibre utilizado por el comisario Ponce durante el tiroteo.

la matanza comisario policia (1)

Las imágenes del hospital cobraron entonces una relevancia central. La secuencia permitió establecer con precisión el horario de ingreso del sospechoso y reforzó la hipótesis de que había resultado herido durante el enfrentamiento que terminó con la muerte del efectivo policial.

A ello se sumaron otros elementos que fortalecieron las sospechas. Entre ellos, la vestimenta que llevaba puesta al llegar al hospital, similar a la observada en registros de cámaras de seguridad que captaron a los delincuentes antes y durante el intento de robo.

El crimen del comisario

El crimen ocurrió cuando Ponce, de 46 años, fue interceptado por cuatro motochorros mientras circulaba en su Ford EcoSport rumbo a buscar a su hija. El policía se identificó como integrante de la fuerza y se produjo un intercambio de disparos que terminó con su muerte.

Crimen del comisario: así llegaba el principal sospechoso baleado al hospital Paroissien Crimen del comisario: así llegaba el principal sospechoso baleado al hospital Paroissien

Mientras Lobo permanece internado bajo custodia policial, los investigadores continúan analizando registros fílmicos y otras evidencias para dar con los tres sospechosos que aún permanecen prófugos.

En ese contexto, las imágenes captadas en el Hospital Paroissien aparecen como una de las piezas clave para reconstruir las horas posteriores al ataque y avanzar en el esclarecimiento del caso.