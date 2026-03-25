Quién es el comisario baleado al intentar detener una riña entre cuidachoques

El comisario Rubén Brandán fue herido al intervenir de civil en una violenta riña entre cuidacoches. Permanece internado. Hay dos detenidos.

El comisario inspector Rubén Darío Brandán resultó baleado luego de intervenir para frenar una riña entre cuidacoches en un local gastronómico de la ciudad de Córdoba.

Un grave episodio de violencia urbana sacude a la ciudad de Córdoba y reaviva el debate sobre la actividad de los llamados “naranjitas” urbanos. El comisario inspector Rubén Darío Brandán resultó baleado luego de intervenir para frenar una riña entre cuidacoches en un local gastronómico de barrio Carola Lorenzini.

El hecho ocurrió este martes después de las 22 en un comercio ubicado sobre avenida Fuerza Aérea al 1800. Según las primeras reconstrucciones, Brandán se encontraba de civil cuando decidió actuar ante una riña que venía desarrollándose desde varias cuadras. En medio del forcejeo, el arma reglamentaria del policía cayó al suelo y uno de los agresores la tomó para efectuar el disparo.

El proyectil impactó en la zona dorsal, provocándole un neumotórax y una lesión en la columna que mantiene en vilo a la fuerza. El propio ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la evolución es clave para determinar la gravedad del cuadro.

La trayectoria del comisario Brandán tiene 47 años y 27 años de trayectoria en la Policía de Córdoba. Fue trasladado primero al Policlínico Policial y luego derivado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado con pronóstico reservado. En su carrera se desempeñó en el Comando de Acción Preventiva (CAP), fue instructor y actualmente estaba a cargo del Distrito 15.

En 2023 fue ascendido a su actual cargo. Desde la institución lo definieron como “un excelente jefe y compañero, muy querido por sus subordinados”. Además, es padre de cuatro hijos.