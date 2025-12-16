Godoy Cruz avanza con una nueva conexión hacia Costanera Sur: los detalles

Godoy Cruz dio inicio a una obra de gran impacto urbano que permitirá vincular calle Mitre con Costanera Sur, generando una salida directa desde el Parque Mitre hacia una de las principales arterias de circulación del Gran Mendoza. La intervención responde a una demanda histórica de vecinos y automovilistas.

En este contexto, el intendente Diego Costarelli destacó la importancia estratégica del proyecto y recordó que la conexión fue planificada durante la modernización de la Costanera, aunque nunca se había concretado. “Esta vinculación se proyectó cuando se modernizó la Costanera y nunca se concretó. Hoy estamos dando inicio a una obra largamente esperada por Godoy Cruz ”, afirmó.

La intervención contempla la prolongación de calle Mitre y su conexión con una rama vial inconclusa sobre la avenida Gobernador Ricardo Videla. El plazo estimado de ejecución es de aproximadamente nueve meses y, según indicaron las autoridades, los trabajos no afectarán la circulación habitual ni el recorrido del Metrotranvía.

El jefe comunal remarcó que la obra no generará complicaciones en el tránsito diario. “No es una intervención que vaya a entorpecer la circulación. Al contrario, viene a sumar fluidez, que es uno de los principales objetivos”, aseguró Costarelli .

Además, la nueva traza permitirá aliviar el tránsito en calles de alto flujo como Balcarce y Montecaseros, al ofrecer una alternativa directa de conexión con la Costanera Sur y el Acceso Sur.

La obra se ejecuta de manera articulada con Vialidad Provincial y representa una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos. El financiamiento está compuesto en un 70% por aportes del Municipio de Godoy Cruz, mientras que el porcentaje restante corresponde al Gobierno de Mendoza.

godoy cruz1 Godoy Cruz inicia una obra clave para conectar Mitre con Costanera Sur. Prensa Godoy Cruz

“Es una inversión muy importante, resultado de un trabajo conjunto con la Provincia. Firmamos el convenio hace algunos meses y hoy ya estamos iniciando esta mega obra”, señaló el intendente. La traza fue declarada de interés por el Honorable Concejo Deliberante en octubre de 2024.

Infraestructura, seguridad y calidad urbana

El proyecto se desarrolla al norte de las vías del Metrotranvía e incluye una intervención integral que contempla la construcción de un viaducto elevado, un puente sobre el canal Cacique Guaymallén, muros de sostenimiento de hormigón armado, pavimento asfáltico, veredas, señalización vial e iluminación LED de alta eficiencia. También se prevé la protección del reservorio municipal de agua.

La obra se enmarca dentro del plan municipal “Seguridad 360 grados”. En ese sentido, Costarelli subrayó que la intervención transformará el entorno urbano, haciéndolo más iluminado, más transitado y seguro. “Al modificar las condiciones del entorno se genera mayor control social natural y se contribuye a prevenir el delito”, explicó.

Finalmente, la nueva conexión facilitará el transporte público, mejorará el acceso al carril Rodríguez Peña y se complementará con futuras intervenciones viales y la extensión del Parque Mitre. De este modo, Godoy Cruz continúa fortaleciendo su conectividad, sumando infraestructura y consolidando un modelo de desarrollo urbano planificado y sostenible.