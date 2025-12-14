Ferias de verano y navideñas en Las Heras y Godoy Cruz: agenda completa para diciembre

El espíritu festivo ya se vive en el Gran Mendoza y diciembre llega con múltiples ferias que celebran la producción local, el consumo responsable y el talento emprendedor. Tanto Las Heras como Godoy Cruz ofrecen propuestas diferenciadas que combinan artesanía, gastronomía, música en vivo y opciones de compras para todos los gustos.

A continuación, un recorrido por la agenda completa de ambos departamentos, que buscan impulsar la economía social, fortalecer a sus productores y ofrecer experiencias pensadas para disfrutar en familia.

La Municipalidad de Las Heras vuelve a apostar por una red de ferias que se consolidan como motor para emprendedores, artesanos y hacedores locales. Más de cien productores encuentran en estos espacios un canal de venta directa y digna, que elimina intermediarios y ofrece precios accesibles para toda la comunidad.

Los miércoles y jueves de diciembre, de 8 a 14, la Plaza Marcos Burgos recibe la Feria Artesanal Inclusiva, donde se exhiben trabajos manuales de los Centros de Día Alas, Juntos a la Par y Esteka. La propuesta integra, visibiliza y celebra el valor del trabajo artesanal hecho a mano.

Los viernes y sábados, de 18 a 24, la misma plaza se transforma en una *Peatonal Navideña. Artesanos y artesanas locales ofrecen productos originales, perfectos para quienes buscan regalos con identidad mendocina y valor afectivo.

Feria Sabor y Sonido en el Parque de la Familia

Los viernes y sábados de diciembre, de 14.30 a 21, el Parque de la Familia se llena de gastronomía local y música en vivo con la Feria Sabor y Sonido, un espacio pensado para disfrutar de la tarde-noche con buena comida y espectáculos.

Economía Circular: consumo consciente todos los fines de semana

El mismo parque será sede de la Feria de Economía Circular, todos los sábados y domingos, también de 14.30 a 21. Aquí se promueve la compraventa de artículos nuevos y usados, incentivando hábitos de consumo sostenibles y responsables.

Feria Sueños Navideños: el gran cierre del año

Del 22 al 24 de diciembre, en el Predio Los Pescadores, tendrá lugar la **Feria Sueños Navideños**, considerada la feria de regalos más grande de Mendoza. Papá Noel, atracciones, juegos, música y una amplia oferta de stands convertirán el espacio en un paseo ideal para toda la familia.

flor de feria nocturna en planta uno

Godoy Cruz: Flor de Feria regresa con cinco días dedicados a los regalos

De manera independiente a las propuestas de Las Heras, se presenta una nueva edición de Flor de Feria – Regalos para las Fiestas, un clásico mendocino que este año redobla su apuesta con cinco días de paseo de compras: 13, 14, 19, 20 y 21 de diciembre en Planta Uno.

En el estacionamiento techado y la terraza gastronómica de Planta Uno (Ceretti y Colón), el público podrá recorrer stands de emprendedores, diseñadores y artistas mendocinos de 18 a 24. Habrá objetos de diseño, indumentaria, joyería, juguetes, plantas, cosmética natural y más.

La feria sumará además una tienda de moda circular, un taller de Eco Print dictado por la artista Andrea Maure (Gea Silver) y gastronomía durante todo el día en los distintos locales del complejo. El domingo 13 se presentará Circo Panchito, con un show para toda la familia.

La entrada y el estacionamiento son gratuitos, y se solicita colaborar con un alimento no perecedero para Fundavita y el Banco de Alimentos Mendoza.

Información útil para participar

En Las Heras, los artesanos interesados pueden comunicarse al 2615558976, de lunes a viernes de 8 a 14, o dirigirse a la Dirección de Relaciones Institucionales (San Miguel 1434).

En Godoy Cruz, los talleres e inscripciones de Flor de Feria se gestionan vía Instagram en @flordeferiamza.