La mansión que marcó la Navidad: así luce hoy la casa de Mi pobre angelito

La mansión de la famosa película Mi pobre Angelito se adapta al siglo XXI, dejando atrás el encanto ochentero. Echa un vistazo.

El pasado ya no existe en la Avenida Lincoln. La icónica casa de la película "Mi Pobre Angelito" se ha transformado por completo tras su venta. Esta mansión de estilo georgiano, un verdadero hito cultural, fue adquirida por 5.5 millones de dólares a principios de 2024. Las imágenes del antes y después han impactado a toda una generación de seguidores.

El antes y el después de la famosa mansión Ubicada en 671 Lincoln Avenue, en Winnetka, Illinois, esta edificación es una mansión de ladrillo rojo. Se volvió un destino turístico y un símbolo de la Navidad cinematográfica. Su venta se concretó en enero, superando el precio inicial de 5.25 millones de dólares. El interés por la propiedad fue altísimo.

mansión En 1990, la casa exhibía un encanto suburbano y clásico. Los interiores se llenaban de colores cálidos y alfombras con patrones tradicionales. Era la definición del hogar festivo de la época, con un estilo familiar y acogedor que todos recuerdan.

Hoy, la residencia se presenta con una estética distinta. Los nuevos propietarios optaron por un diseño moderno y minimalista. Las paredes lucen en tonos blancos, creando la sensación de un espacio más amplio y despejado. La renovación es total y contrasta con su historia.

mansión3 El cambio más notable ocurre en la sala principal, sitio de muchas escenas de la cinta. Antes, un gran árbol de Navidad, medias colgadas y cortinas verdes daban el toque festivo. El pequeño "Kevin" disfrutaba allí del espíritu decembrino.