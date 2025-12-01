Escalofriantes fotos: así es por dentro la mansión millonaria abandonada de Guaymallén

La histórica mansión Notti-Cantú, ubicada en Bandera de Los Andes y Mansilla de Guaymallén , volvió a generar interés tras su reciente publicación en venta. La casona, construida hace más de un siglo, se ofrece por US$ 600.000 en un terreno de 5.000 m².

Con 600 m² cubiertos y 15 ambientes, la propiedad quedó retratada en una serie de imágenes que permiten recorrerla sin entrar. Su estado actual refleja abandono, historia y destellos de un encanto que resiste al paso de los años.

El jardín frontal muestra senderos de baldosas despejados hasta la entrada con un parquizado que los rodea luciendo pinos, arbustos, palmeras y una vegetación desbordada.

Los accesos exteriores permiten ver la magnitud del terreno.

Las puertas vidriadas y el diseño del ingreso dan la primera impresión de casona aristocrática que conserva su estructura original.

Casa Notti - Remax (8) Remax

Un vez dentro, la sala principal combina polvo, cortinas pesadas y muebles que parecen congelados en otra época.

Casa Notti - Remax (9)

Los ventanales exhiben vitrales y detalles decorativos afectados por el paso del tiempo.

Casa Notti - Remax (10)

El comedor principal mantiene su mesa larga con las sillas originales y los tapizados florales que siguen intactos, a pesar del desgaste.

Casa Notti - Remax (14) Remax

Uno de los baños antiguos conserva azulejos blancos y sanitarios de colores, típicos de su época.

Casa Notti - Remax (13)

Los dormitorios, amplios y silenciosos, aún conservan camas con sus respectivos colchones, muebles macizos y tapizados originales.

Hoy, la mansión sigue esperando un comprador que decida restaurarla o transformarla en un nuevo proyecto. Mientras tanto, estas imágenes permiten volver a recorrerla como si todavía mantuviera la vida de antaño.