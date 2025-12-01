Presenta:

Escalofriantes fotos: así es por dentro la mansión millonaria abandonada de Guaymallén

La histórica mansión de Guaymallén volvió a escena por estar a la venta. Su interior, misterioso y lleno de historia, quedó registrado en esta galería.

Joaquín Moreno

La histórica mansión donde vivió el doctor Humberto Notti.&nbsp;

ALF PONCE MERCADO / MDZ

La histórica mansión Notti-Cantú, ubicada en Bandera de Los Andes y Mansilla de Guaymallén, volvió a generar interés tras su reciente publicación en venta. La casona, construida hace más de un siglo, se ofrece por US$ 600.000 en un terreno de 5.000 m².

Con 600 m² cubiertos y 15 ambientes, la propiedad quedó retratada en una serie de imágenes que permiten recorrerla sin entrar. Su estado actual refleja abandono, historia y destellos de un encanto que resiste al paso de los años.

La mansión en fotos

Casa Notti - Remax (1)

El jardín frontal muestra senderos de baldosas despejados hasta la entrada con un parquizado que los rodea luciendo pinos, arbustos, palmeras y una vegetación desbordada.

Casa Notti - Remax (6)

Los accesos exteriores permiten ver la magnitud del terreno.

Casa Notti - Remax (5)

Las puertas vidriadas y el diseño del ingreso dan la primera impresión de casona aristocrática que conserva su estructura original.

Casa Notti - Remax (8)

Un vez dentro, la sala principal combina polvo, cortinas pesadas y muebles que parecen congelados en otra época.

Casa Notti - Remax (9)

Los ventanales exhiben vitrales y detalles decorativos afectados por el paso del tiempo.

Casa Notti - Remax (10)

El comedor principal mantiene su mesa larga con las sillas originales y los tapizados florales que siguen intactos, a pesar del desgaste.

Casa Notti - Remax (14)

Uno de los baños antiguos conserva azulejos blancos y sanitarios de colores, típicos de su época.

Casa Notti - Remax (13)

Los dormitorios, amplios y silenciosos, aún conservan camas con sus respectivos colchones, muebles macizos y tapizados originales.

Hoy, la mansión sigue esperando un comprador que decida restaurarla o transformarla en un nuevo proyecto. Mientras tanto, estas imágenes permiten volver a recorrerla como si todavía mantuviera la vida de antaño.

