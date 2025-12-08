Pura Ricura: receta de palitos con masa de hojaldre con queso para picar sin culpa
Con pocos ingredientes y una receta muy fácil, estos palitos con masa de hojaldre y queso son la prueba de que algo simple puede ser espectacular.
Si buscás una receta fácil, rica y bien crocante para sumar a cualquier picada, estos palitos de masa de hojaldre y queso son una opción ideal. Se preparan en pocos minutos, llevan ingredientes que casi siempre tenés a mano y salen doraditos y fragantes. Es una preparación práctica, rendidora y perfecta para resolver un antojo salado sin complicarte.
Rinde: 20 a 24 palitos
Ingredientes para unos palito de masa de hojaldre perfectos
1 lámina de masa hojaldrada.
120 g de queso rallado (reggianito, pategrás o el que tengas).
1 huevo.
1 cucharada de leche.
Sal y pimienta.
Semillas de sésamo o pimentón (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Extendé la masa de hojaldre sobre la mesada y parejá los bordes si fuera necesario.
2. Mezclá el huevo con la leche para hacer un huevo batido liviano.
3. Pincelá la superficie de la masa con esta mezcla para ayudar a que el queso se adhiera.
4. Espolvoreá generosamente el queso rallado por encima y agregá sal, pimienta y alguna especia si te gusta.
5. Pasá suavemente un palo de amasar para que el queso se fije a la masa sin aplastar demasiado el hojaldre.
6. Cortá tiras de aproximadamente 1,5 cm de ancho.
7. Girá cada tira formando un torcidito y acomodalas en una placa con papel manteca.
8. Si querés, agregá semillas o un toque más de queso por encima.
9. Horneá a 190 °C durante 12 a 15 minutos o hasta que estén bien dorados y crocantes.
Estos palitos eran un clásico en panaderías europeas para aprovechar recortes de masa y queso. Para conservarlos, guardalos en un frasco o lata hermética; se mantienen crocantes por dos o tres días. Si se ablandan, calentá unos minutos en horno suave y vuelven a quedar perfectos. ¡Súper fáciles!.