Pura Ricura: receta de palitos con masa de hojaldre con queso para picar sin culpa

Si buscás una receta fácil, rica y bien crocante para sumar a cualquier picada, estos palitos de masa de hojaldre y queso son una opción ideal. Se preparan en pocos minutos, llevan ingredientes que casi siempre tenés a mano y salen doraditos y fragantes. Es una preparación práctica, rendidora y perfecta para resolver un antojo salado sin complicarte.

1. Extendé la masa de hojaldre sobre la mesada y parejá los bordes si fuera necesario.

En muchas panaderías antiguas esta receta se hacíacon recortes de masa sobrante para no desperdiciar nada.

120 g de queso rallado (reggianito, pategrás o el que tengas).

2. Mezclá el huevo con la leche para hacer un huevo batido liviano.

3. Pincelá la superficie de la masa con esta mezcla para ayudar a que el queso se adhiera.

4. Espolvoreá generosamente el queso rallado por encima y agregá sal, pimienta y alguna especia si te gusta.

5. Pasá suavemente un palo de amasar para que el queso se fije a la masa sin aplastar demasiado el hojaldre.

6. Cortá tiras de aproximadamente 1,5 cm de ancho.

7. Girá cada tira formando un torcidito y acomodalas en una placa con papel manteca.

8. Si querés, agregá semillas o un toque más de queso por encima.

9. Horneá a 190 °C durante 12 a 15 minutos o hasta que estén bien dorados y crocantes.

La torción de los palitos le da su toque único En Francia se conocen como cheese straws y suelen servirse en casamientos y recepciones. Aparte es una receta muy rendidora. Shutterstock

Estos palitos eran un clásico en panaderías europeas para aprovechar recortes de masa y queso. Para conservarlos, guardalos en un frasco o lata hermética; se mantienen crocantes por dos o tres días. Si se ablandan, calentá unos minutos en horno suave y vuelven a quedar perfectos. ¡Súper fáciles!.