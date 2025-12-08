Aperitivo perfecto: receta de triángulos de masa filo con queso paso a paso

Si buscás una receta fácil, rica y bien crocante, estos triángulos de masa filo con queso son ideales para resolver una picada o una entrada sin vueltas. Se preparan rápido, llevan pocos ingredientes y quedan siempre doraditos y tentadores. Es una prepararción liviana, versátil y perfecta para quienes disfrutan del queso bien fundido.

1. Separá las hojas de masa filo con cuidado para que no se rompan.

En Medio Oriente se rellenan no solo con queso, sino también existen recetas con frutos secos y azúcar para versiones dulces.

Preparalos que son muy sencillos

2. Derretí la manteca y tenela a mano para pincelar cada hoja.

3. Cortá la masa filo en tiras largas de unos 8 cm de ancho. Mantené el resto tapado con un repasador húmedo para que no se seque.

4. Mezclá el queso fresco cortado en cubitos con el queso rallado, sal y pimienta.

5. Colocá una cucharada de la mezcla de queso en un extremo de cada tira.

6. Doblá en forma de triángulo, llevando la punta hacia un costado y repitiendo el pliegue hasta llegar al final.

7. Pincelá la superficie con manteca y espolvoreá sésamo si querés.

8. Horneá a 180 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que estén bien dorados y crocantes.

Bien doraditos son espectaculares La masa filo se estira tan fina que, tradicionalmente, debía permitir leer un periódico a través de ella. Shutterstock

Aunque son conocidos en varias cocinas del Mediterráneo, antiguamente estos triángulos se rellenaban con hierbas y queso de cabra. Para conservarlos, guardalos en un recipiente hermético y calentalos en horno suave para recuperar la crocancia. También podés freezarlos crudos y hornearlos directamente cuando los necesites. ¡Saborealos uno a uno!.