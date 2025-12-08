Aperitivo perfecto: receta de triángulos de masa filo con queso paso a paso
Estos triángulos de masa filo con queso son ideales para esas ganas de preparar algo rico sin complicarte. Una receta fácil y rendidora.
Si buscás una receta fácil, rica y bien crocante, estos triángulos de masa filo con queso son ideales para resolver una picada o una entrada sin vueltas. Se preparan rápido, llevan pocos ingredientes y quedan siempre doraditos y tentadores. Es una prepararción liviana, versátil y perfecta para quienes disfrutan del queso bien fundido.
Rinde: 12 a 16 triángulos
Ingredientes para unos triángulos de queso perfectos
-
8 a 10 hojas de masa filo.
200 g de queso fresco o mozzarella.
50 g de queso rallado.
40 g de manteca derretida o aceite.
Sal y pimienta.
Semillas de sésamo (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Separá las hojas de masa filo con cuidado para que no se rompan.
2. Derretí la manteca y tenela a mano para pincelar cada hoja.
3. Cortá la masa filo en tiras largas de unos 8 cm de ancho. Mantené el resto tapado con un repasador húmedo para que no se seque.
4. Mezclá el queso fresco cortado en cubitos con el queso rallado, sal y pimienta.
5. Colocá una cucharada de la mezcla de queso en un extremo de cada tira.
6. Doblá en forma de triángulo, llevando la punta hacia un costado y repitiendo el pliegue hasta llegar al final.
7. Pincelá la superficie con manteca y espolvoreá sésamo si querés.
8. Horneá a 180 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que estén bien dorados y crocantes.
Aunque son conocidos en varias cocinas del Mediterráneo, antiguamente estos triángulos se rellenaban con hierbas y queso de cabra. Para conservarlos, guardalos en un recipiente hermético y calentalos en horno suave para recuperar la crocancia. También podés freezarlos crudos y hornearlos directamente cuando los necesites. ¡Saborealos uno a uno!.