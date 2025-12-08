Presenta:

Aperitivo perfecto: receta de triángulos de masa filo con queso paso a paso

Estos triángulos de masa filo con queso son ideales para esas ganas de preparar algo rico sin complicarte. Una receta fácil y rendidora.

Candela Spann

Explosión de crocancia: receta de triángulos de masa filo con queso irresistibles.

Shutterstock

Si buscás una receta fácil, rica y bien crocante, estos triángulos de masa filo con queso son ideales para resolver una picada o una entrada sin vueltas. Se preparan rápido, llevan pocos ingredientes y quedan siempre doraditos y tentadores. Es una prepararción liviana, versátil y perfecta para quienes disfrutan del queso bien fundido.

Rinde: 12 a 16 triángulos

Ingredientes para unos triángulos de queso perfectos

  • 8 a 10 hojas de masa filo.

  • 200 g de queso fresco o mozzarella.

  • 50 g de queso rallado.

  • 40 g de manteca derretida o aceite.

  • Sal y pimienta.

  • Semillas de sésamo (opcional).

Preparalos que son muy sencillos
En Medio Oriente se rellenan no solo con queso, sino también existen recetas con frutos secos y azúcar para versiones dulces.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Separá las hojas de masa filo con cuidado para que no se rompan.

2. Derretí la manteca y tenela a mano para pincelar cada hoja.

3. Cortá la masa filo en tiras largas de unos 8 cm de ancho. Mantené el resto tapado con un repasador húmedo para que no se seque.

4. Mezclá el queso fresco cortado en cubitos con el queso rallado, sal y pimienta.

5. Colocá una cucharada de la mezcla de queso en un extremo de cada tira.

6. Doblá en forma de triángulo, llevando la punta hacia un costado y repitiendo el pliegue hasta llegar al final.

7. Pincelá la superficie con manteca y espolvoreá sésamo si querés.

8. Horneá a 180 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que estén bien dorados y crocantes.

Bien doraditos son espectaculares
La masa filo se estira tan fina que, tradicionalmente, debía permitir leer un periódico a través de ella.

Aunque son conocidos en varias cocinas del Mediterráneo, antiguamente estos triángulos se rellenaban con hierbas y queso de cabra. Para conservarlos, guardalos en un recipiente hermético y calentalos en horno suave para recuperar la crocancia. También podés freezarlos crudos y hornearlos directamente cuando los necesites. ¡Saborealos uno a uno!.

