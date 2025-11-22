Sabor explosivo: receta de galletas de queso crocantes y fáciles
Esta receta de galletas de queso logra bocaditos crocantes, dorados y súper sabrosos. Ideales para picadas rápidas, snacks caseros o acompañar un dip.
Esta receta de galletas de queso es ideal cuando querés preparar un snack rápido, sabroso y súper rendidor sin complicarte. Son perfectas para picadas, meriendas saladas o para acompañar una sopa o ensalada. Con pocos ingredientes y un horneado corto, vas a tener bocaditos dorados, crocantes y llenos de sabor a queso que todos van a devorar.
Rinde: 25–30 galletitas
Ingredientes para unas galletas perfectas
150 g de harina 0000.
100 g de manteca fría.
150 g de queso rallado (duro o semiduro).
1 huevo.
½ cucharadita de sal.
Pimienta a gusto.
1 cucharada de agua fría (solo si es necesaria).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl, mezclá la harina con la sal y la pimienta.
2. Sumá la manteca fría en cubitos y desmenuzala con los dedos hasta lograr un arenado.
3. Agregá el queso rallado e integralo.
4. Incorporá el huevo y uní la masa sin amasar demasiado. Si hace falta, agregá una cucharada de agua fría.
5. Formá un bollo, envolvelo y llevá a la heladera 30 minutos.
6. Estirá la masa de 0,5 cm de espesor y cortá las galletitas con el molde que quieras.
7. Colocalas en una placa enmantecada o con papel manteca.
8. Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén doradas.
9. Dejá enfriar sobre una rejilla para que queden más crocantes.
Cuanto más intenso es el queso que uses, más sabrosas quedan las galletitas. Para conservarlas, guardalas en un frasco hermético hasta 5 días; si se ablandan, calentá 5 minutos en horno suave y vuelven a quedar perfectas. ¡Deliciosas estas galletas!.