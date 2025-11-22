Sabor explosivo: receta de galletas de queso crocantes y fáciles

Esta receta de galletas de queso es ideal cuando querés preparar un snack rápido, sabroso y súper rendidor sin complicarte. Son perfectas para picadas , meriendas saladas o para acompañar una sopa o ensalada . Con pocos ingredientes y un horneado corto, vas a tener bocaditos dorados, crocantes y llenos de sabor a queso que todos van a devorar.

1. En un bowl, mezclá la harina con la sal y la pimienta .

La receta de galletas de queso más antigua registrada aparece en un libro inglés de 1850.

2. Sumá la manteca fría en cubitos y desmenuzala con los dedos hasta lograr un arenado.

4. Incorporá el huevo y uní la masa sin amasar demasiado. Si hace falta, agregá una cucharada de agua fría.

5. Formá un bollo, envolvelo y llevá a la heladera 30 minutos.

6. Estirá la masa de 0,5 cm de espesor y cortá las galletitas con el molde que quieras.

7. Colocalas en una placa enmantecada o con papel manteca.

8. Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén doradas.

9. Dejá enfriar sobre una rejilla para que queden más crocantes.

Son unas galletas que pasará a ser las favoritas de todos Una receta simple puede cambiar por completo usando solo otro tipo de queso. Shutterstock

Cuanto más intenso es el queso que uses, más sabrosas quedan las galletitas. Para conservarlas, guardalas en un frasco hermético hasta 5 días; si se ablandan, calentá 5 minutos en horno suave y vuelven a quedar perfectas. ¡Deliciosas estas galletas!.