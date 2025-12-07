Increíble pero real: receta de galletas de huevo listas en un ratito

Si buscás una receta distinta, crocante y súper aromática, estas galletas de huevo que te van a sorprender. Son finitas, livianas y con un sabor suave que conquista al primer mordisco. Ideales para acompañar un mate o un cafécito , se preparan con pocos ingredientes y una técnica simple.

1. Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede pálida y espesa.

Su textura finita se debe a que la masa es casi líquida, similar a la de un crepe. Una receta que sorprenderá a todos.

2. Sumá la leche de coco , la vainilla y la pizca de sal . Mezclá bien.

3. Incorporá la harina tamizada en dos tandas, integrando con movimientos suaves hasta lograr una masa lisa y bastante líquida.

4. Calentá una sartén antiadherente o, si tenés, una plancha para barquillos. Pincelá apenas con manteca.

5. Verté una cucharada de masa y expandila finita, formando un círculo.

6. Cociná a fuego bajo hasta que los bordes comiencen a dorar.

7. Con cuidado, levantá y enrollá rápido mientras aún está flexible. Podés hacer tubitos, conos o doblarlas en triángulos.

8. Repetí el proceso hasta terminar toda la mezcla.

9. Dejá enfriar bien para que queden bien crocantes.

Acompañalas con tu infusión favorita Son una receta típica de Indonesia, Malasia y Singapur, especialmente en celebraciones de Año Nuevo Lunar. Shutterstock

Estas galletas son un clásico del sudeste asiático y suelen prepararse para celebraciones familiares. Su textura crocante se logra gracias a su masa finísima. Para conservarlas, guardalas en un frasco hermético, lejos de la humedad, donde se mantienen perfectas por 5 a 7 días. ¡Probalas y sumá algo exótico a tu mesa!.