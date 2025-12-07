Increíble pero real: receta de galletas de huevo listas en un ratito
Si buscás algo fácil y distinto, probá estas galletas de huevo finitas, crocantes y llenas de sabor. Una receta que con pocos pasos sorprenderás a todos.
Si buscás una receta distinta, crocante y súper aromática, estas galletas de huevo que te van a sorprender. Son finitas, livianas y con un sabor suave que conquista al primer mordisco. Ideales para acompañar un mate o un cafécito, se preparan con pocos ingredientes y una técnica simple.
Rinde: 20 a 25 galletas finitas
Ingredientes para unas galletas perfectas
- 3 huevos.
- 150 g de azúcar.
- 160 g de harina 0000.
- 200 ml de leche de coco.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- Manteca derretida para pincelar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede pálida y espesa.
2. Sumá la leche de coco, la vainilla y la pizca de sal. Mezclá bien.
3. Incorporá la harina tamizada en dos tandas, integrando con movimientos suaves hasta lograr una masa lisa y bastante líquida.
4. Calentá una sartén antiadherente o, si tenés, una plancha para barquillos. Pincelá apenas con manteca.
5. Verté una cucharada de masa y expandila finita, formando un círculo.
6. Cociná a fuego bajo hasta que los bordes comiencen a dorar.
7. Con cuidado, levantá y enrollá rápido mientras aún está flexible. Podés hacer tubitos, conos o doblarlas en triángulos.
8. Repetí el proceso hasta terminar toda la mezcla.
9. Dejá enfriar bien para que queden bien crocantes.
Estas galletas son un clásico del sudeste asiático y suelen prepararse para celebraciones familiares. Su textura crocante se logra gracias a su masa finísima. Para conservarlas, guardalas en un frasco hermético, lejos de la humedad, donde se mantienen perfectas por 5 a 7 días. ¡Probalas y sumá algo exótico a tu mesa!.