Quesadillas fritas: una receta mexicana crujiente que todos quieren probar

Esta receta de quesadillas fritas presenta uno de los antojitos más tradicionales y queridos de la cocina mexicana. Con ingredientes simples y un método muy accesible, podrás disfrutar de un platillo crujiente por fuera y suave por dentro. Ideal para comidas rápidas, reuniones familiares o como una botana deliciosa y versátil.

En muchas regiones de México, la receta cambia según el tipo de masa utilizada algunas cocineras mezclan masa de maíz con un toque de manteca para lograr más sabor.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Mezcla la harina de maíz con la sal y agrega el agua poco a poco hasta obtener una masa suave y manejable.

2- Forma bolitas y aplástalas en una prensa para tortillas hasta obtener discos delgados.

3- Rellena cada tortilla con queso y, si deseas, algún complemento como papa o flor de calabaza.

4- Dobla las tortillas y sella los bordes presionando ligeramente.

5- Calienta aceite en una sartén y fríe las quesadillas hasta que estén doradas y crujientes.

6- Escurre en papel absorbente y sirve con crema, salsa y lechuga si lo deseas.

La receta de las quesadillas fritas se popularizó en mercados y fondas porque freírlas permitía mantenerlas calientes por más tiempo sin perder su textura crujiente.

De la cocina a la mesa

Las quesadillas fritas son un ejemplo perfecto de cómo una receta sencilla puede convertirse en un platillo memorable. Su textura crujiente y su interior suave permiten combinar numerosos rellenos, adaptándose a cualquier gusto o antojo. Además, su preparación no requiere habilidades avanzadas de cocina, lo que las convierte en una opción accesible para todos. Esta receta también es ideal para reuniones, ya que se puede preparar una gran cantidad en poco tiempo. Acompáñalas con tus salsas favoritas y disfruta de un clásico mexicano que nunca pasa de moda, lleno de sabor, tradición y autenticidad. ¡A disfrutar!