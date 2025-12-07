Quesadillas fritas: una receta mexicana crujiente que todos quieren probar
Prepara esta receta paso a paso de quesadillas fritas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de quesadillas fritas presenta uno de los antojitos más tradicionales y queridos de la cocina mexicana. Con ingredientes simples y un método muy accesible, podrás disfrutar de un platillo crujiente por fuera y suave por dentro. Ideal para comidas rápidas, reuniones familiares o como una botana deliciosa y versátil.
Ingredientes para unas quesadillas fritas perfectas
Rinde 4 porciones.
- 2 tazas de harina de maíz nixtamalizada.
- 1 ¼ tazas de agua tibia.
- ½ cucharadita de sal.
- 1 taza de queso Oaxaca o queso fresco deshebrado.
- ½ taza de papa cocida y machacada (opcional).
- ½ taza de flor de calabaza, champiñones o huitlacoche (opcional).
- Sal al gusto.
- Aceite suficiente.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Mezcla la harina de maíz con la sal y agrega el agua poco a poco hasta obtener una masa suave y manejable.
2- Forma bolitas y aplástalas en una prensa para tortillas hasta obtener discos delgados.
3- Rellena cada tortilla con queso y, si deseas, algún complemento como papa o flor de calabaza.
4- Dobla las tortillas y sella los bordes presionando ligeramente.
5- Calienta aceite en una sartén y fríe las quesadillas hasta que estén doradas y crujientes.
6- Escurre en papel absorbente y sirve con crema, salsa y lechuga si lo deseas.
De la cocina a la mesa
Las quesadillas fritas son un ejemplo perfecto de cómo una receta sencilla puede convertirse en un platillo memorable. Su textura crujiente y su interior suave permiten combinar numerosos rellenos, adaptándose a cualquier gusto o antojo. Además, su preparación no requiere habilidades avanzadas de cocina, lo que las convierte en una opción accesible para todos. Esta receta también es ideal para reuniones, ya que se puede preparar una gran cantidad en poco tiempo. Acompáñalas con tus salsas favoritas y disfruta de un clásico mexicano que nunca pasa de moda, lleno de sabor, tradición y autenticidad. ¡A disfrutar!