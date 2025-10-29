Presenta:

La mejor receta para hacer papas rellenas con ingredientes del día a día

Papas al rescate: probá preparar esta receta de papas rellenas que transforma tu almuerzo en algo especial.

Una excelente opción para deslumbrar a todos: receta de papas rellenas Foto: Shutterstock

Hay días en los que no hace falta complicarse demasiado para comer bien, y estas papas rellenas son la prueba. Son simples, económicas y con ese aire de plato de domingo que se va a volver un infaltable. La receta se puede preparar con lo que haya en la heladera, pero esta versión con jamón, queso y un toque de crema logra algo exquisito. Así que… ¡Manos a la obra!

Ingredientes:

  • 4 papas grandes

  • 100 g de jamón cocido

  • 100 g de queso cremoso o mozzarella

  • 2 cucharadas de crema

  • 1 cucharadita de manteca

  • Sal, pimienta y nuez moscada

  • Queso rallado para gratinar

Cómo hacer papas rellenas de queso y tocino en casa Foto: Shutterstock
Una receta clásica que nunca pasa de moda.

Paso a paso de la receta:

  1. Lavar las papas y cocinarlas enteras con cáscara hasta que estén tiernas.

  2. Cortarlas al medio y retirar parte del interior con una cuchara.

  3. Mezclar ese puré con jamón picado, queso, crema, manteca y condimentos.

  4. Rellenar las mitades y cubrir con queso rallado.

  5. Llevar al horno fuerte (200 °C) por 10 minutos hasta que gratinen.

  6. Servir calientes con ensalada o verdes frescos. ¡Y listo!

