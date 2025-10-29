La mejor receta para hacer papas rellenas con ingredientes del día a día
Papas al rescate: probá preparar esta receta de papas rellenas que transforma tu almuerzo en algo especial.
Hay días en los que no hace falta complicarse demasiado para comer bien, y estas papas rellenas son la prueba. Son simples, económicas y con ese aire de plato de domingo que se va a volver un infaltable. La receta se puede preparar con lo que haya en la heladera, pero esta versión con jamón, queso y un toque de crema logra algo exquisito. Así que… ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
-
4 papas grandes
100 g de jamón cocido
100 g de queso cremoso o mozzarella
2 cucharadas de crema
1 cucharadita de manteca
Sal, pimienta y nuez moscada
Queso rallado para gratinar
Paso a paso de la receta:
-
Lavar las papas y cocinarlas enteras con cáscara hasta que estén tiernas.
Cortarlas al medio y retirar parte del interior con una cuchara.
Mezclar ese puré con jamón picado, queso, crema, manteca y condimentos.
Rellenar las mitades y cubrir con queso rallado.
Llevar al horno fuerte (200 °C) por 10 minutos hasta que gratinen.
Servir calientes con ensalada o verdes frescos. ¡Y listo!